Український виробник кормів для тварин ухилився від сплати 4,8 млн грн податків

Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області повідомили про підозру виконавчому директору підприємства, що спеціалізується на виробництві кормів для тварин. Йому інкримінують умисне ухилення від сплати податків та службове підроблення офіційних документів.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у прес-службі БЕБ.

Деталі справи

За даними слідства, посадовець організував схему імітації господарських операцій із п’ятьма суб’єктами господарювання.

Ці фіктивні операції відображали у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства понад рік. До контролюючих органів подавали завідомо неправдиві документи.

Через незаконні дії службової особи державний бюджет недоотримав понад 4,8 млн грн податків.

Для забезпечення подальшого відшкодування цих збитків суд наклав арешт на майно підозрюваного.

Повідомляється, що виконавчому директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, що стосуються ухилення від сплати податків та службового підроблення.

За клопотанням детективів ТУ БЕБ у Полтавській області судом обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та можливого залучення інших осіб до злочинної діяльності.

Раніше ДПС виявила сім торговельних мереж побутової техніки та жіночого одягу, які через схему "дроблення бізнесу" ухилялися від сплати податків. Внаслідок таких дій держбюджет втратив 668,5 млн гривень ПДВ.