Махінації з ПДВ на 7,7 млн грн: на Київщині судитимуть директора будівельної компанії

На Київщині директор будівельної компанії підозрюється в ухиленні від податків та відмиванні грошей. Підприємець виконував ремонтні роботи за бюджетні кошти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Схема ухилення

Слідство встановило, що керівник підприємства протягом 2023–2025 років укладав договори на виконання будівельних та ремонтних робіт з органами місцевого самоврядування та державними установами.

Йдеться про відновлення доріг, будівель та облаштування укриттів, що фінансувалися з бюджетів різних рівнів.

Після отримання оплати директор свідомо подавав до податкової служби декларації з недостовірними даними, приховуючи реальні обсяги операцій.

Мільйонні збитки державі

Внаслідок махінацій до державного бюджету не надійшло понад 7,7 млн грн податку на додану вартість (ПДВ).

Окрім ухилення від оподаткування, слідство задокументувало факти легалізації незаконних прибутків.

Отримані кошти перераховувалися між рахунками підприємства та на особисті рахунки підозрюваного для маскування їхнього походження та надання вигляду законних доходів.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше ДПС виявила сім торговельних мереж побутової техніки та жіночого одягу, які через схему "дроблення бізнесу" ухилялися від сплати податків. Внаслідок таких дій держбюджет втратив 668,5 млн гривень ПДВ.