На Полтавщині судитимуть підприємницю за видобуток піску на 10 мільйонів

Полтавська обласна прокуратура
Керівниця компанії організувала незаконний видобуток піску/Полтавська обласна прокуратура

На Полтавщині судитимуть керівницю приватного підприємства, яка організувала масштабний незаконний видобуток піску, що завдав державі збитків на суму понад 10 мільйонів гривень. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Деталі порушення

Згідно з матеріалами досудового розслідування, підприємство отримало в оренду понад 8 гектарів землі в межах Новоселівської сільської ради ще у 2018 році.

Договір, укладений з Полтавською ОДА, передбачав виключно створення резерву ґрунту для господарських потреб, що не давало права на видобуток корисних копалин.

Попри умови документа, у квітні 2020 року очільниця компанії без спеціального дозволу на користування надрами організувала видобуток піску.

Загалом із ділянки було вилучено понад 13 тисяч кубометрів сировини, яку згодом продали іншому суб’єкту господарювання.

Наслідки для довкілля 

Незаконна діяльність спричинила збитки довкіллю та Новоселівській територіальній громаді на суму понад 10 мільйонів гривень.

Для компенсації цих втрат прокурори подали цивільний позов до обвинуваченої, а також окремий позов до підприємства з вимогою розірвати договір оренди землі.

Дії керівниці кваліфіковано за статтею про незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 240 КК України).

Раніше правоохоронці повідомили про підозру чотирьом чоловікам, які організували нелегальний видобуток копалин на території шахти у Новодонецькій громаді. Керівник приватного товариства замість геологічного вивчення надр налагодив повноцінний видобуток кам’яного вугілля у селі Куриціне Краматорського району.

Автор:
Тетяна Бесараб