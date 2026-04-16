Пісок на 70 мільйонів: на Житомирщині бізнесмени влаштували нелегальний кар'єр

На Житомирщині організували нелегальний кар'єр / Офіс генерального прокурора України

Екологічна прокуратура Житомирської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб — двох керівників та співвласника підприємства. Їм інкримінують організацію масштабної схеми незаконного видобутку піску на землях сільськогосподарського призначення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Деталі схеми 

За даними слідства, протиправна діяльність тривала протягом 2024 року на території Харитонівської громади Житомирського району. Обвинувачені розгорнули видобуток копалин на ділянках поруч із діючим кар’єром, проте не мали на це жодних спеціальних дозволів на користування надрами.

Використовуючи техніку товариства, обвинувачені видобули понад 68 тисяч кубометрів піску. У результаті довкіллю завдано збитків на суму понад 70 млн грн. 

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 4 ст. 240 КК України (незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення, вчинений групою осіб за попередньою змовою, що спричинив тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Раніше в Одеській області до суду передали справу про масштабний незаконний видобуток піску з Дунаю, який тривав у 2023–2025 роках і завдав державі понад 182 млн грн збитків.

Автор:
Тетяна Бесараб