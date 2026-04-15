З Дунаю незаконно видобули піску на 182 млн грн: справу передано до суду

В Одеській області до суду передали справу про масштабний незаконний видобуток піску з Дунаю, який тривав у 2023–2025 роках і завдав державі понад 182 млн грн збитків.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Схема з піском на Дунаї

Екологічні прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду справу щодо незаконного видобутку піску з дна Дунаю в акваторії морського порту "Усть-Дунайськ".

За даними слідства, протиправна діяльність тривала у 2023–2025 роках і мала системний характер. Загальні збитки, завдані довкіллю, оцінюються у понад 182 млн грн.

Організаторами схеми, за версією правоохоронців, були директори двох транспортних компаній. До неї також могли бути причетні міський голова одного з населених пунктів Одеської області, який сприяв прикриттю діяльності, а також директор підприємства, інженер-будівельник і державний реєстратор.

Слідство встановило, що без жодних дозвільних документів із дна Дунаю видобули понад 18 тис. кубометрів піску.

Видобутий матеріал використовували для здешевлення будівництва приватного портового терміналу.

Обвинуваченим інкримінують незаконний видобуток корисних копалин, легалізацію майна, самовільне будівництво, підроблення документів та несанкціоноване втручання в автоматизовані системи.

Крім того, у суді розглядаються два позови прокуратури в інтересах держави щодо знесення відповідного об’єкта.

Фото: Офіс генпрокурора.

