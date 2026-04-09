Екснардеп і посадовці РДА заволоділи 41,5 га землі в Конча-Заспі на понад 595 млн грн

Правоохоронці розслідують схему з земельними ділянками в Конча-Заспі / Офіс генерального прокурора України

Правоохоронні органи викрили масштабну земельну схему із заволодінням 41,5 га особливо цінних земель лісового фонду в заповідній зоні "Конча-Заспа" на березі Дніпра. Йдеться про колишнього народного депутата України, який обіймав мандат у кількох скликаннях Верховної Ради, Андрія Деркача.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення генерального прокурора Руслана Кравченка.

За даними слідства, у 2010 році він, користуючись службовим впливом, організував заволодіння 23 земельними ділянками загальною площею 41,5 га, які на той момент оцінювалися більш ніж у 595 млн грн.

До реалізації схеми були залучені тодішній голова Обухівської районної державної адміністрації та керівник одного з управлінь місцевого Держкомзему. Територія заказника фактично належала до міста Києва, однак у документації її було помилково віднесено до меж сусідньої селищної ради Обухівського району Київської області.

Це дозволило посадовцю РДА ухвалити незаконне розпорядження про передачу земель у приватну власність без погодження Київської міської ради.

Для реалізації схеми було залучено 23 підставних осіб, серед яких водії та охоронці, на яких оформили державні акти на право власності для ведення особистого селянського господарства.

У подальшому, протягом восьми років, ділянки були легалізовані через низку фіктивних перепродажів. У результаті власниками стали афілійовані особи колишнього депутата та посадовця РДА.

Колишнього голову Обухівської РДА затримано та повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. Ще двом учасникам схеми повідомлено про підозру заочно, оскільки вони перебувають за кордоном. Наразі вживаються заходи щодо їх оголошення в міжнародний розшук.

До суду подано клопотання про арешт майна підозрюваних та пов’язаних із ними осіб.

Окремо зазначається, що екснардеп також обвинувачується у державній зраді та незаконному збагаченні.

Слідчі дії тривають.

Зазначимо, що в січні вже цього року президент Володимир Зеленський вирішив позбавити Деркача українського громадянства, через що той автоматично втратив мандат в парламенті. 12 травня за рішенням Зеленського Україна запровадила проти Деркача санкції. При цьому ще з вересня 2020 року він перебував під санкціями США, які трактували його діяльність як втручання у вибори в цій країні.

Автор:
Тетяна Гойденко