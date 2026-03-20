Жителі Закарпаття домоглися скасування будівництва мініГЕС: рішення Верховного суду

Верховний суд став на бік мешканців Закарпаття у справі щодо будівництва мінігідроелектростанцій на річці Тересва, визнавши містобудівну документацію незаконною та фактично зупинивши реалізацію проєкту.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

Про рішення суду

Мешканці села Калини Тячівського району Закарпатської області домоглися перемоги у Верховному Суді у справі про будівництво мінігідроелектростанцій на річці Тересва. Суд остаточно визнав містобудівну документацію незаконною та заборонив проведення будь-яких робіт. Проєкт мала реалізувати компанія "Гідроресурс-Тересва", яку контролює Родіон Гайсинський, пасинок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса.

Позов подали місцеві жителі Володимир Цубера, Іван Кус і Надія Когут, оскаржуючи рішення Дубівської селищної ради, яка раніше дозволила будівництво енергетичних об’єктів на річці. Суд встановив, що забудовник не провів належної оцінки впливу на довкілля і не довів безпечність проєкту для річки та навколишньої екосистеми. На момент розгляду справи на території вже тривали підготовчі роботи: завозили техніку, розчищували ділянку та вирубували дерева у прибережній зоні.

Окремо суд звернув увагу на потенційні ризики для екосистеми річки Тересва та водних ресурсів, якими користується місцева громада. У підсумку Верховний Суд скасував дозвіл на будівництво та фактично зупинив реалізацію проєкту.

Історія конфлікту навколо мініГЕС

Ідея побудови каскаду мінігідроелектростанцій на річці Тересва в Тячівському районі вперше з’явилася у 2017 році. У 2018 році місцева громада на громадських слуханнях висловилася проти забудови. Тоді "Гідроресурс-Тересва" отримало позитивний висновок Мінекології на будівництво двох дериваційних мініГЕС потужністю до 3,5 МВт, проте проєкт кілька років залишався на паузі.

У 2023 році Дубівська селищна рада затвердила детальний план території та передала забудовнику дві земельні ділянки. Улітку 2024 року відбулися чергові слухання: на перших селяни висловили категоричну незгоду, а на другі не змогли потрапити через неналежне оприлюднення інформації. Міндовкілля зупинило розгляд документів, а мешканці оскаржували рішення місцевої влади в суді. Попри це, забудовник намагався почати роботи, посилаючись на старий висновок 2018 року, хоча проєкт уже передбачав змінену конфігурацію об’єктів.

Компанія "Гідроресурс-Тересва": власники та історія

Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ "Гідроресурс-Тересва" зареєстроване у Тячівському районі у 2011 році зі статутним капіталом 1 млн грн. Бенефіціарними власниками є харків’яни Микита Мозговський (25%) та Родіон Гайсинський (75%). Родіон Гайсинський - пасинок померлого у 2020 році мера Харкова Геннадія Кернеса. Після його смерті родина Гайсинських отримала контроль над частиною бізнес-активів Кернеса, загальна вартість яких журналісти оцінюють щонайменше у 1,3 млрд грн.

Оксана Гайсинська, матір Родіона, є дочкою колишнього першого заступника генерального прокурора України та екс-прокурора Київської області Юрія Гайсинського. Компанія стала відомою через плани будівництва мініГЕС на річці Тересва, що викликали опір місцевої громади та судові спори.

Нагадаємо, у 2025 році держава підтримала 13 індустріальних парків, що дозволило розпочати 22 інфраструктурні проєкти. Загальна сума ухвалених рішень склала понад 697 млн гривень. Зокрема індустріальний парк "БФ Термінал"на Закарпаттіотримав 11,91 млн грн на капітальний ремонт з’їзду з автомобільної дороги.