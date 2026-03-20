Жители Закарпатья добились отмены строительства миниГЭС: решение Верховного суда

Верховный суд принял сторону жителей Закарпатья по делу о строительстве минигидроэлектростанций на реке Тересва, признав градостроительную документацию незаконной и фактически остановив реализацию проекта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

О решении суда

Жители села Калины Тячевского района Закарпатской области добились победы в Верховном Суде по делу о строительстве минигидроэлектростанций на реке Тересва. Суд окончательно признал градостроительную документацию незаконной и запретил проведение каких-либо работ. Проект должна была реализовать компания "Гидроресурс-Тересва", контролируемая Родионом Гайсинским, пасынок покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Иск подали местные жители Владимир Цубера, Иван Кус и Надежда Когут, оспаривая решение Дубовского поселкового совета, ранее разрешившего строительство энергетических объектов на реке. Суд установил, что застройщик не провел надлежащую оценку влияния на окружающую среду и не доказал безопасность проекта для реки и окружающей экосистемы. К моменту рассмотрения дела на территории уже продолжались подготовительные работы: завозили технику, расчищали участок и вырубали деревья в прибрежной зоне.

Отдельно суд обратил внимание на потенциальные риски для экосистем реки Тересва и водных ресурсов, которыми пользуется местная община. В итоге Верховный Суд упразднил разрешение на строительство и фактически остановил реализацию проекта.

История конфликта вокруг миниГЭС

Идея постройки каскада минигидроэлектростанций на реке Тересва в Тячевском районе впервые появилась в 2017 году. В 2018 году местное общество на общественных слушаниях высказалось против застройки. Тогда "Гидроресурс-Тересва" получило положительное заключение Минэкологии на строительство двух деривационных миниГЭС мощностью до 3,5 МВт, однако проект несколько лет оставался на паузе.

В 2023 году Дубовский поселковый совет утвердил детальный план территории и передал застройщику два земельных участка. Летом 2024 года состоялись очередные слушания: на первых крестьяне выразили категорическое несогласие, а на вторые не смогли попасть из-за ненадлежащего обнародования информации. Минокружение остановило рассмотрение документов, а жители обжаловали решение местных властей в суде. Несмотря на это, застройщик пытался начать работы, ссылаясь на старое заключение 2018 года, хотя проект уже предполагал изменившуюся конфигурацию объектов.

Компания "Гидроресурс-Тересва": владельцы и история

Согласно данным платформы YouControl, ООО "Гидроресурс-Тересва" зарегистрировано в Тячевском районе в 2011 году с уставным капиталом 1 млн грн. Бенефициарными владельцами являются харьковчане Никита Мозговский (25%) и Родион Гайсинский (75%). Родион Гайсинский – пасынок умершего в 2020 году мэра Харькова Геннадия Кернеса. После его смерти семья Гайсинских получила контроль над частью бизнес-активов Кернеса, общая стоимость которых журналисты оценивают не менее 1,3 млрд грн.

Оксана Гайсинская, мать Родиона, дочь бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины и экс-прокурора Киевской области Юрия Гайсинского. Компания стала известна из-за планов строительства миниГЭС на реке Тересва, вызвавших сопротивление местной общины и судебные споры.

Напомним, в 2025 году государство поддержало 13 индустриальных парков, что позволило начать 22 инфраструктурных проекта. Общая сумма принятых решений составила более 697 млн. гривен. В частности , индустриальный парк "БФ Терминал" на Закарпатье получил 11,91 млн грн на капитальный ремонт съезда с автомобильной дороги.