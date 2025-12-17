Государство поддержало 13 индустриальных парков в 2025 году: кто попал в список

В течение 2025 года государство поддержало 13 индустриальных парков, что позволило начать 22 инфраструктурных проекта. Общая сумма принятых решений составила более 697 млн. гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Также в этом году было перечислено 202,91 млн грн государственного стимулирования двум паркам, решения по которым были приняты в 2024 году. Итак, общая сумма государственного стимулирования в 2025 году составила 900,681 млн гривен.

Последним, тринадцатым объектом, получившим государственную поддержку в 2025 году, стал индустриальный парк "Город Стекла".

На строительство сетей газоснабжения для этого проекта Минэкономики направило 8,345 млн гривен, которые получит ООО "Березанский завод листового стекла". Этой выплатой министерство официально завершило годовую программу стимулирования индустриальных парков.

Получателями государственной поддержки в 2025 году стали:

индустриальный парк "Кроноспан Ровно" (Ровенская область) - 55,307 млн грн на строительство инфраструктуры для когенерационной установки;

- 55,307 млн грн на строительство инфраструктуры для когенерационной установки; индустриальный парк "Кит" (Киевская область) - 147,719 млн грн на строительство внутриплощадочных сетей;

- 147,719 млн грн на строительство внутриплощадочных сетей; индустриальный парк "Тернополь" (Тернопольская область) - 49,244 млн грн на строительство участка улицы и подвода инженерных сетей;

- 49,244 млн грн на строительство участка улицы и подвода инженерных сетей; индустриальный парк "Фруктовая индустрия" (Черновицкая область) - 150 млн грн на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе локальных очистных сооружений сточных вод;

- 150 млн грн на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе локальных очистных сооружений сточных вод; индустриальный парк "ВинИндастри" (Винницкая область) - 46,879 млн грн на капитальный ремонт дорог и строительство системы отвода дождевых вод с очистными сооружениями;

- 46,879 млн грн на капитальный ремонт дорог и строительство системы отвода дождевых вод с очистными сооружениями; индустриальный парк "Сигновка" (Львовская область) - 35,072 млн грн на строительство внутриплощадочных кабельных сетей, сетей противопожарного водопровода, тепловых сетей и дождевого коллектора;

- 35,072 млн грн на строительство внутриплощадочных кабельных сетей, сетей противопожарного водопровода, тепловых сетей и дождевого коллектора; индустриальный парк "Винницкий индустриальный парк" (Винницкая область) - 33,875 млн грн на строительство дорожной инфраструктуры, внешних сетей водоснабжения и электроснабжения;

(Винницкая область) - 33,875 млн грн на строительство дорожной инфраструктуры, внешних сетей водоснабжения и электроснабжения; индустриальный парк "Долина Стрый" (Львовская область) - 63,877 млн грн на строительство внешних сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также реконструкцию улицы в индустриальный парк;

(Львовская область) - 63,877 млн грн на строительство внешних сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также реконструкцию улицы в индустриальный парк; индустриальный парк "Кривбасс" (Днепропетровская область) - 21,759 млн грн на строительство внешних инженерных сетей;

(Днепропетровская область) - 21,759 млн грн на строительство внешних инженерных сетей; индустриальный парк S unart (Николаевская область) - 49,055 млн грн на строительство котельной, монтаж систем пожарной безопасности, внешних сетей водоснабжения и канализации, очистных сооружений, а также благоустройство и озеленение территории;

(Николаевская область) - 49,055 млн грн на строительство котельной, монтаж систем пожарной безопасности, внешних сетей водоснабжения и канализации, очистных сооружений, а также благоустройство и озеленение территории; индустриальный парк "БФ Терминал" (Закарпатская область) - 11,908 млн грн на капитальный ремонт съезда с автомобильной дороги;

(Закарпатская область) - 11,908 млн грн на капитальный ремонт съезда с автомобильной дороги; индустриальный парк "Биосенс" (Черкасская область) - 24,731 млн грн на строительство съезда с автомобильной дороги, технического проезда и сетей газоснабжения;

(Черкасская область) - 24,731 млн грн на строительство съезда с автомобильной дороги, технического проезда и сетей газоснабжения; индустриальный парк "Город Стекла" (Киевская область) - 8,345 млн грн на строительство сетей газоснабжения.

Условия финансирования

Государственное финансирование предоставляется на условиях софинансирования: государство покрывает 50% от стоимости проекта, а для деоккупированных территорий эта доля увеличивается до 80%.

В течение трех лет заявитель должен ввести в эксплуатацию не менее 5 тыс. кв. м промышленной недвижимости и привлечь минимум двух участников индустриального парка. В результате 1 грн. государственных инвестиций позволяет привлечь около 5–6 грн. частных.

Напомним, в ноябре Министерство экономики приняло решение о выделении 81 млн грн государственной поддержки двум управляющим компаниям индустриальных парков.

Ранее Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.