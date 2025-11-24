- Категория
Еще два индустриальных парка получат 81 млн грн государственного финансирования
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины приняло решение о выделении 81 млн грн государственной поддержки двум управляющим компаниям индустриальных парков.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Средства будут ориентированы на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.
Кто получит финансирование
Государственную поддержку в рамках программы стимулирования получат:
- Индустриальный парк "ВинИндастри" (Винницкая область) - 40,3 млн грн на капитальный ремонт дороги в пределы парка;
- Индустриальный парк "Тернополь" (Тернопольская область) – 40,7 млн грн на строительство электрических сетей на территории парка.
С учетом этого решения, в 2024 году уже профинансировано 5 индустриальных парков, в пределах которых реализуется 7 проектов на общую сумму 344,5 млн. грн.
Что предполагает программа поддержки
Программа "Государственное стимулирование создания индустриальных парков", утвержденная постановлением Кабмина №644, направлена на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.
- дорог,
- электрических сетей,
- водоснабжение,
- канализации,
- газоснабжение и другие технические решения, необходимые для запуска производств.
Софинансирование осуществляется на условиях 50% на 50%, а для деоккупированных территорий действует специальный механизм – 80% на 20%. Максимальный размер государственного финансирования – до 150 млн. грн. на один индустриальный парк.
"Инвестиции в промышленную инфраструктуру создают основу для производства, появления рабочих мест и налогов. Каждая гривна, выделенная из средств государственного бюджета, приводит 5–6 гривен частных инвестиций. Таким образом Индустриальные парки становятся важным драйвером экономического укрепления страны", – отметил замминистра Виталий Киндратов.
Дополнительные стимулы для участников индустриальных парков
Среди фискальных преимуществ:
- освобождение от импортных пошлин и НДС на оборудование;
- освобождение от налога на прибыль на 10 лет (при условии реинвестирования);
- возможность местных властей снижать до нуля ставки налога на недвижимость и плату за землю.
В Украине отмечается, что в Украине зарегистрировано 110 индустриальных парков в большинстве регионов. Они являются ключевой частью стратегии развития внутреннего производства, стимулирования инвестиций и расширения несырьевого экспорта.
Недавно Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.