Еще два индустриальных парка получат 81 млн грн государственного финансирования

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины приняло решение о выделении 81 млн грн государственной поддержки двум управляющим компаниям индустриальных парков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Средства будут ориентированы на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.

Кто получит финансирование

Государственную поддержку в рамках программы стимулирования получат:

  • Индустриальный парк "ВинИндастри" (Винницкая область) - 40,3 млн грн на капитальный ремонт дороги в пределы парка;
  • Индустриальный парк "Тернополь" (Тернопольская область) – 40,7 млн грн на строительство электрических сетей на территории парка.

С учетом этого решения, в 2024 году уже профинансировано 5 индустриальных парков, в пределах которых реализуется 7 проектов на общую сумму 344,5 млн. грн.

Что предполагает программа поддержки

Программа "Государственное стимулирование создания индустриальных парков", утвержденная постановлением Кабмина №644, направлена на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.

  • дорог,
  • электрических сетей,
  • водоснабжение,
  • канализации,
  • газоснабжение и другие технические решения, необходимые для запуска производств.

Софинансирование осуществляется на условиях 50% на 50%, а для деоккупированных территорий действует специальный механизм – 80% на 20%. Максимальный размер государственного финансирования – до 150 млн. грн. на один индустриальный парк.

"Инвестиции в промышленную инфраструктуру создают основу для производства, появления рабочих мест и налогов. Каждая гривна, выделенная из средств государственного бюджета, приводит 5–6 гривен частных инвестиций. Таким образом Индустриальные парки становятся важным драйвером экономического укрепления страны", – отметил замминистра Виталий Киндратов.

Дополнительные стимулы для участников индустриальных парков

Среди фискальных преимуществ:

  • освобождение от импортных пошлин и НДС на оборудование;
  • освобождение от налога на прибыль на 10 лет (при условии реинвестирования);
  • возможность местных властей снижать до нуля ставки налога на недвижимость и плату за землю.

В Украине отмечается, что в Украине зарегистрировано 110 индустриальных парков в большинстве регионов. Они являются ключевой частью стратегии развития внутреннего производства, стимулирования инвестиций и расширения несырьевого экспорта.

Недавно Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.

Автор:
Татьяна Гойденко