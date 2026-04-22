ЕС готовит санкции против Ирана через Ормузский пролив: под ударом энергорынок и торговля

Кая Каллас
ЕС готовит санкции против Ирана через Ормузский пролив

Европейский Союз достиг политического согласия по расширению санкций против Ирана из-за действий, угрожающих свободе судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас.

Речь идет о новых ограничениях против лиц и структур, ответственных за препятствование свободному прохождению судов в стратегически важном морском коридоре. Окончательное юридическое оформление санкций ожидается к майскому заседанию Совета ЕС по иностранным делам.

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и сжиженным газом. Через нее проходит значительная часть глобальных энергопоставок. Любые риски блокирования влияют на цены на нефть, страхование перевозок и логистику.

В Брюсселе отметили, что свобода навигации не может являться предметом торга. ЕС также намерен усилить морскую миссию ASPIDES для защиты судоходства в регионе и призвал страны-члены предоставить дополнительные ресурсы.

Для Украины этот вопрос имеет прямое экономическое значение. Рост напряжения на Ближнем Востоке может привести к удорожанию энергоносителей, увеличению транспортных расходов и дополнительному давлению на инфляцию в Европе. В то же время более дорогая нефть потенциально увеличивает доходы России от экспорта сырья.

ЕС пытается умерить новый энергетический кризис и защитить глобальную торговлю. Для Украины стабильность в Персидском заливе напрямую связана с ценами на горючее, расходами бизнеса и финансовыми возможностями России.

Качели вокруг пролива

17 апреля Иран объявил о полное открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства в период действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем.

Это вызвало надежду, что такое решение снизит напряжение на энергетических рынках, поскольку через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Однако уже на следующий день Иран заявил о возвращении к предыдущему режиму контроля над Ормузским проливом на фоне обострения спора с США по военно-морской блокаде иранских портов. В тот же день был нанесен удар по пытавшимся пройти судам.

Как следствие, это создало дополнительную неопределенность статуса одного из ключевых мировых энергетических маршрутов.

Автор:
Татьяна Гойденко