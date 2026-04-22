Цены на нефть стабилизировались: Трамп продолжил перемирие с Ираном

В среду, 22 апреля, цены на нефть остались преимущественно неизменными после утреннего скачка на 1 доллар. Участники рынка сосредоточили внимание на перспективах диалога между Вашингтоном и Тегераном, что стало возможным благодаря пролонгации режима тишины США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Сейчас фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне 98,51 доллара за баррель, прибавив всего 0,02%. В то же время нефть марки WTI снизилась на 0,14%, остановившись на отметке 89,53 доллара.

Главным фактором текущей ситуации стало решение президента США Дональда Трампа продлить режим прекращения огня с Ираном на неопределенный срок.

Это объявление было сделано за несколько часов до завершения действия предварительных договоренностей.

Целью такого шага является создание условий для дальнейших переговоров и завершение конфликта, негативно влияющего на мировую экономику. Однако остается неопределенным, примут ли это предложение Иран и Израиль, поскольку решение США выглядит односторонним.

Реакция рынка и аналитиков

Эксперты указывают на отсутствие четкого вектора движения цен из-за закрытия Ормузского пролива.

Главный стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава отметил, что пока боевые действия не возобновятся, стоимость сырья будет оставаться на текущем уровне. Дополнительное напряжение создает заявление Трампа о продлении блокады иранских портов военно-морскими силами США.

Тегеран расценивает такие действия как акт войны, а связанные с КСИР медиа подчеркивают готовность прорывать блокаду силой.

Ситуация в Ормузском проливе и регионе

Логистическая ситуация в ключевом регионе остается критической. Через Ормузский пролив, обеспечивающий около 20% мировых поставок нефти и газа, за последние сутки прошло всего три судна.

Фактически движение водным путем остается остановленным. Параллельно наблюдается обострение на юге Ливана, где израильские военные заявили о ракетных обстрелах со стороны группировки "Хезболла".

Это происходит на фоне подготовки к переговорам между США и Ливаном, что придает риски общей геополитической картине.

Напомним, резкие колебания на мировом нефтяном рынке – от обвала почти на 10% до новой угрозы роста из-за ситуации вокруг Ормузского пролива – уже начали отражаться на ценах в Украине. Несмотря на геополитическое напряжение, горючее в группе демонстрирует понижение, а на АЗС после длительного подорожания наметился тренд на удешевление. В то же время, рынок остается уязвимым к новостям, что формирует потенциал как для дальнейшего падения, так и для нового витка роста цен.