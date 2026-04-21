Цены на нефть упали на фоне ожиданий переговоров США и Ирана

Мировые цены на нефть во вторник, 21 апреля, упали больше чем на доллар, изменив рост предыдущей сессии. Цены пошли вниз из-за надежд, что США и Иран договорятся на переговорах на этой неделе, что позволит увеличить поставки топлива с Ближнего Востока.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,04 доллара, зафиксировавшись на отметке 94,44 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate с поставкой в мае обесценилась на 1,66 доллара до 87,95 доллара.

Более ликвидные июньские контракты WTI также продемонстрировали снижение на 1,4% и торгуются около 86,18 доллара за баррель.

Резкое изменение тренда произошло после стремительного подорожания нефти в понедельник, когда цены подскочили на 5,6–6,9%. Такую реакцию спровоцировало повторное перекрытие Ираном Ормузского пролива и действия США по задержанию иранского грузового судна в пределах портовой блокады.

Пока судоходство через пролив, обеспечивающий пятую часть мирового потребления нефти, остается ограниченным, а Кувейт уже объявил о форс-мажорных обстоятельствах относительно своих поставок.

Позиция Ирана

Центральным событием недели может стать возможное участие Ирана в мирных консультациях в Пакистане. Тегеран рассматривает такую возможность после посреднических усилий Исламабада, направленных на прекращение американской блокады.

Несмотря на это, иранская сторона отмечает сложности из-за нарушения режима прекращения огня, срок которого истекает в ближайшие дни.

Официальные представители Исламской Республики заявляют о невозможности ведения диалога в условиях неизменных угроз.

Прогнозы аналитиков

По расчетам аналитиков, длительная остановка движения через Ормузский пролив чревата потерей 1,3 миллиарда баррелей, что способно поднять цены до 110 долларов во втором квартале 2026 года. Полная нормализация логистических путей ожидается не раньше конца следующего года.

Заметим, резкие колебания на мировом нефтяном рынке — от обвала почти на 10% до новой угрозы роста из-за ситуации вокруг Ормузского пролива уже начали отражаться на ценах в Украине. Несмотря на геополитическое напряжение, горючее в группе демонстрирует понижение, а на АЗС после длительного подорожания наметился тренд на удешевление. В то же время, рынок остается уязвимым к новостям, что формирует потенциал как для дальнейшего падения, так и для нового витка роста цен. Детальнее о том, какими будут цены на бензин и дизель в Украине на этой неделе, читайте в материале Delo.ua.