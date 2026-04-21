Ціни на нафту впали на тлі очікувань переговорів США та Ірану

Світові ціни на нафту у вівторок, 21 квітня, впали більше, ніж на долар, змінивши зростання попередньої сесії. Ціни пішли вниз через сподівання, що США та Іран домовляться на переговорах цього тижня, що дозволить збільшити поставки палива з Близького Сходу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,04 долара, зафіксувавшись на позначці 94,44 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate з поставкою в травні знецінилася на 1,66 долара до рівня 87,95 долара.

Більш ліквідні червневі контракти WTI також продемонстрували зниження на 1,4% та торгуються поблизу 86,18 долара за барель.

Різка зміна тренду відбулася після стрімкого подорожчання нафти в понеділок, коли ціни підскочили на 5,6–6,9%. Таку реакцію спровокувало повторне перекриття Іраном Ормузької протоки та дії США щодо затримання іранського вантажного судна в межах портової блокади.

Наразі судноплавство через протоку, яка забезпечує п'яту частину світового споживання нафти, залишається обмеженим, а Кувейт уже оголосив про форс-мажорні обставини щодо своїх поставок.

Позиція Ірану

Центральною подією тижня може стати можлива участь Ірану в мирних консультаціях у Пакистані. Тегеран розглядає таку можливість після посередницьких зусиль Ісламабаду, спрямованих на припинення американської блокади.

Попри це, іранська сторона наголошує на складнощах через порушення режиму припинення вогню, термін якого спливає найближчими днями.

Офіційні представники Ісламської Республіки заявляють про неможливість ведення діалогу в умовах постійних погроз.

Прогнози аналітиків

За розрахунками аналітиків, тривала зупинка руху через Ормузьку протоку загрожує втратою 1,3 мільярда барелів, що здатне підняти ціни до 110 доларів у другому кварталі 2026 року. Повна нормалізація логістичних шляхів очікується не раніше кінця наступного року.

Зауважимо, різкі коливання на світовому нафтовому ринку — від обвалу майже на 10% до нової загрози зростання через ситуацію навколо Ормузької протоки — вже почали відбиватися на цінах в Україні. Попри геополітичну напругу, пальне в гурті демонструє зниження, а на АЗС після тривалого подорожчання намітився тренд на здешевлення. Водночас ринок залишається вразливим до новин, що формує потенціал як для подальшого падіння, так і для нового витка зростання цін. Детальніше про те, якими будуть ціни на бензин та дизель в Україні цього тижня, читайте в матеріалі Delo.ua.