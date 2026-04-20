Україна закликає Трампа відновити санкції проти російської нафти

Україна закликала Білий дім відновити санкції проти російської нафти / Depositphotos

Посол України у США Ольга Стефанішина закликала адміністрацію Дональда Трампа відновити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів і не дозволяти Москві отримувати вигоду від конфлікту на Близькому Сході. 

Як пише Delo.ua, відповідну заяву вона оприлюднила у соцмережі X.

«Не можна дозволяти Росії отримувати вигоду з дій свого союзника Ірану. Ми закликаємо адміністрацію США відновити санкції проти російської нафти і нафтопродуктів», — написала Стефанішина.

Вона додала, що в інтересах Києва і Вашингтона обмежити фінансування, яке Росія використовує для війни проти України та підтримки супротивників США.

Зеленський про послаблення американських санкцій проти російської нафти

Президент України Володимир Зеленський на тлі послаблення американських санкцій проти російської нафти заявив, що отримані прибутки від її продажу "прямо конвертуються" в нові удари по Україні.

"Продовження послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні й дипломатії та підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати", - зазначив Зеленський.

Він додав, що лише за цей тиждень росіяни випустили понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіаційних бомб і майже 60 ракет різних типів по українських містах і громадах. 

"Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну. Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 млрд дол. – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні", - наголосив президент України. 

Зеленський акцентував, що важливо, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти. 

"Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався, і українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це. Я вдячний кожному нашому воїну за влучність і дякую всім партнерам, які допомагають посилювати тиск на Росію за цю війну", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, США продовжили виняток із санкцій щодо російської нафти та нафтопродуктів, дозволивши продаж і доставку вантажів, які вже були завантажені на судна станом на 17 квітня 2026 року. Новий дозвіл діятиме ще місяць і стосується окремої категорії морських поставок.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Володимира Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення, Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході. 

Автор:
Світлана Манько