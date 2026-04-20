Украина призывает Трампа возобновить санкции против российской нефти

Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Дональда Трампа возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов и не разрешать Москве извлекать выгоду от конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, соответствующее заявление она обнародовала в соцсети X.

« Нельзя позволять России извлекать выгоду из действий своего союзника Ирана. Мы призываем администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов», – написала Стефанишина.

Она добавила, что в интересах Киева и Вашингтона ограничить финансирование, используемое Россией для войны против Украины и поддержки противников США.

Зеленский об ослаблении американских санкций против российской нефти

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне ослабления американских санкций против российской нефти заявил, что полученные доходы от ее продажи "прямо конвертируются" в новые удары по Украине.

"Продление ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии и подпитывает иллюзию российского руководства о том, что войну можно продолжать", - отметил Зеленский.

Он добавил, что только за эту неделю россияне выпустили более 2360 ударных дронов, более 1320 управляемых авиационных бомб и почти 60 ракет разных типов по украинским городам и общинам.

"Каждый доллар за нефть из России – это деньги на войну. Более 110 танкеров теневого флота Москвы сейчас находятся в море. На их борту – более 12 млн тонн российской нефти, которую благодаря ослаблениям санкций снова можно продавать без последствий. Это 10 млрд долл. – ресурс, который прямо конвертируется в новые удары по Украине".

Зеленский акцентировал, что важно, чтобы российские танкеры останавливались, а не доставляли нефть в порты.

"Нужно, чтобы экспорт нефти агрессора уменьшался, и украинские дальнобойные санкции продолжают работать именно на это. Я благодарен каждому нашему воину за меткость и благодарю всех партнеров, которые помогают усиливать давление на Россию за эту войну", - резюмировал глава государства.

Напомним, США продлили исключение из санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов, разрешив продажу и доставку грузов, которые уже были загружены на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года. Новое разрешение будет действовать еще месяц и касается отдельной категории морских поставок.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент заверил, что режим Владимира Путина не получит значительной прибыли от этого временного ослабления, Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.