Трамп продлил запрет на вход связанных с Россией судов в порты США

Дональд Трамп / Белый дом

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие чрезвычайного положения, позволяющего ограничивать меру связанных с Россией судов в американские порты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает   Управление федерального реестра США .

Соответствующий документ представлен для ознакомления общественностью. Его официальная публикация намечена на 17 апреля.

Впервые этот режим был введен предыдущим президентом США Джо Байденом 21 апреля 2022 года. Также он уполномочил министра внутренней безопасности регулировать стоянку и передвижение судов, связанных с Россией.

В новом документе отмечается, что политика Москвы и дальше представляет угрозу, поэтому основания для чрезвычайного положения остаются в силе.

В этой связи Трамп продлил еще на один год "национальное чрезвычайное положение в отношении Российской Федерации и чрезвычайные полномочия, связанные с регулированием стоянки и движения судов, связанных с Россией, в порты Соединенных Штатов".

Сообщение также направлено в Конгресс США.

Ранее США объявили о снятии части санкций против России. Ограничения были сняты с двух контейнеровозов и судна общего назначения. Все суда курсируют под российским флагом и были изъяты из списка санкций без дополнительных объяснений.

Автор:
Светлана Манько