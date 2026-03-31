США объявили о снятии части санкций против России: что известно

Соединенные Штаты Америки объявили о снятии части санкций против Российской Федерации. Ограничения были сняты с двух контейнеровозов и судна общего назначения. Все суда курсируют под российским флагом и были изъяты из списка санкций без дополнительных объяснений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США.

Речь идет о контейнеровозах Fesco Moneron, Fesco Magadan и судне Sv Nikolay.

Следует заметить, что снятие санкций означает, что этим судам снова разрешено проводить финансовые операции, заходить в порты и пользоваться услугами, ранее заблокированными американским законодательством.

Кроме того, США ослабили санкции и в отношении судов под флагами других стран. В частности – Мексики и Колумбии.

США временно сняли санкции по российской нефти

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация упразднит определенные санкции, связанные с торговлей нефтью, чтобы снизить мировые цены на сырье.

Такой шаг потенциально мог бы увеличить мировое предложение нефти в момент, когда поставки с Ближнего Востока резко сокращаются из-за эскалации конфликта вокруг Ирана.

12 марта Министерство финансов США выдало новую лицензию, позволяющую странам временно покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 11 апреля.

Также Соединенные Штаты Америки предоставили Индии разрешение на покупку российской нефти, застрявшую на танкерах в море. Он будет действовать тридцать дней.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент заверил, что режим Путина не получит значительную прибыль от этого временного ослабления. Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.