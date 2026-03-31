США оголосили про зняття частини санкцій проти Росії: що відомо

Сполучені Штати Америки оголосили про зняття частини санкцій проти Російської Федерації. Обмеження було знято з двох контейнеровозів та судна загального призначення. Усі судна курсують під російським прапором і були виключені із списку санкцій без додаткових пояснень.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Управління по контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США.

Мова йде про контейнеровози Fesco Moneron, Fesco Magadan та судно Sv Nikolay.

Варто зауважити, що зняття санкцій означає, що цим суднам знову дозволено проводити фінансові операції, заходити в порти та користуватися послугами, які раніше були заблоковані американським законодавством.

Крім того,США послабили санкції і щодо суден під прапорами інших країн. Зокрема – Мексики і Колумбії.

США тимчасово зняли санкції з російської нафти

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація скасує певні санкції, повʼязані з торгівлею нафтою, аби знизити світові ціни на сировину.

У Білому домі розглядають можливе послаблення санкцій проти російської нафти, аби стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану

Такий крок потенційно міг би збільшити світову пропозицію нафти у момент, коли поставки з Близького Сходу різко скорочуються через ескалацію конфлікту навколо Ірану.

12 березня Міністерство фінансів США видало нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня.

Також Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі. Він діятиме тридцять днів.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення. Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.