США дозволили Індії купувати російську нафту, яка застрягла на танкерах у морі

США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту / Depositphotos

Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі. Він діятиме тридцять днів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі X. 

За його словами, Америка йде на такий крок, "щоб нафта продовжувала надходити на світовий ринок".

У зв'язку із цим Міністерство фінансів США надало Індії 30-денне звільнення від санкцій, яке "дозволяє індійським нафтопереробним підприємствам купувати російську нафту".

"Цей запобіжний короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі", - переконує Бессент. 

Він додав, що "Індія є важливим партнером Сполучених Штатів", і висловив сподівання що "Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти".

"Ця тимчасова міра полегшить тиск, спричинений спробами Ірану взяти в заручники світову енергетику", - резюмував міністр фінансів США.

Війна змінила стратегію Індії

Зауважимо, після початку повномасштабної війни РФ проти України Нью-Делі став ключовим покупцем морської нафти з Росії.

Наприкінці 2025 року індійські нафтопереробні заводи, побоюючись ускладнення торговельних переговорів з Вашингтоном, скоротили закупівлі російської нафти, що змусило РФ шукати покупців у Китаї.

Проте війна на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки зараз підвищують ризик дефіциту сирої нафти, тому індійські переробники знову повертаються до російських барелів.  

Російська сторона висловила готовність забезпечити до 40% загальних потреб Індії в нафті у критичний період.

Трамп скасував додаткові мита для Індії, які вводив через імпорт російської нафти

Президент США Дональд Трамп скасував 25-відсоткові тарифи на імпорт з Індії, запроваджені через закупівлю російської нафти, повідомила пресслужба Білого дому.

Так, з 7 лютого товари з Індії, імпортовані до США, більше не підлягають додатковим митам у 25%.

Американський президент напередодні також заявив, що Індія планує поступово перестати купувати російську нафту та імпортувати більше зі Сполучених Штатів та Венесуели.

Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнулися понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Автор:
Світлана Манько