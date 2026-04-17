Трамп продовжив заборону на вхід пов’язаних із Росією суден до портів США

Дональд Трамп
Білий дім

Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив дію надзвичайного стану, який дозволяє обмежувати захід пов’язаних із Росією суден до американських портів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Управління федерального реєстру США.

Наразі відповідний документ представлений для ознайомлення громадськістю. Його офіційна публікація запланована на 17 квітня.   

Уперше цей режим запровадив попередній президент США Джо Байден 21 квітня 2022 року. Також він уповноважив міністра внутрішньої безпеки регулювати стоянку та пересування суден, пов'язаних з Росією.

У новому документі зазначається, що політика Москви й надалі становить загрозу, тому підстави для надзвичайного стану залишаються чинними.

У зв'язку із цим Трамп продовжив ще на один рік "національний надзвичайний стан щодо Російської Федерації та надзвичайні повноваження, пов'язані з регулюванням стоянки та руху суден, пов'язаних з Росією, до портів Сполучених Штатів".

Повідомлення також направлено до Конгресу США.

Раніше США оголосили про зняття частини санкцій проти Росії. Обмеження було знято з двох контейнеровозів та судна загального призначення. Усі судна курсують під російським прапором і були виключені із списку санкцій без додаткових пояснень.

Автор:
Світлана Манько