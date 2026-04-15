США відновили санкції проти російської нафти: обмеження знову набули чинності

Обмеження щодо російської нафти знову набули чинності після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа 11 квітня не продовжила відтермінування, запроваджене через війну проти Ірану.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання Politico.

Міністерство фінансів США запроваджувало відстрочку на дію санкцій щодо російської нафти у березні, щоб знизити ціни на нафту та газ після фактичної блокади Іраном Ормузької протоки у відповідь на американо-ізраїльські атаки. Термін дій відстрочки за санкціями сплив 11 квітня.

Міністерство фінансів не відповіло на запитання Politico щодо скасування санкцій, але послалося на березневу заяву міністра фінансів Скотта Бессента, який назвав цей крок короткостроковим заходом.

До вихідних залишалося незрозумілим, чи буде скасовано дію санкційного дозволу. Член Сенату з міжнародних відносин Джин Шахін, лідер меншості в Сенаті Чак Шумер і член Сенату з банківських справ Елізабет Уоррен закликали адміністрацію Білого дому не продовжувати дію ліцензії Міністерства фінансів США.

10 квітня Reuters із посиланням на джерела повідомляв, що Білий дім, ймовірно, продовжить ліцензію на угоди з російськими нафтопродуктами. Війна в Ірані та відстрочка на дію санкцій дозволили Росії отримати додаткові нафтогазові доходи у квітні. За прогнозами, вони можуть перевищити трильйон рублів.

Водночас, як заявив Politico уповноважений президента України із санкцій Володимир Власюк, офіційний Київ підтримує рішення США не продовжувати дію відтермінування від санкцій щодо Росії.

"Скорочення доходів Росії від нафти та газу є ключовим інструментом у просуванні мирних зусиль", — наголосив він.

США тимчасово зняли санкції з російської нафти

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація скасує певні санкції, повʼязані з торгівлею нафтою, аби знизити світові ціни на сировину.

У Білому домі розглядають можливе послаблення санкцій проти російської нафти, аби стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану

Такий крок потенційно міг би збільшити світову пропозицію нафти у момент, коли поставки з Близького Сходу різко скорочуються через ескалацію конфлікту навколо Ірану.

12 березня Міністерство фінансів США видало нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня.

Також Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Володимира Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення, Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.