Нафтова виручка Росії збільшилася майже вдвічі через світову кризу
Завдяки дефіциту нафти на світовому ринку та березневому злету цін, експортна виручка РФ від продажу енергоресурсів зросла майже вдвічі.
Як пише Delo.ua, про це ідеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
За даними агентства, у березні світові поставки нафти впали до 97 млн барелів на добу через рекордні перебої в Ормузькій протоці та атаки на інфраструктуру Близького Сходу.
Видобуток ОПЕК+ скоротився на 9,4 млн барелів на добу, а поставки країн поза межами альянсу зменшилися на 770 тисяч барелів через спад у Катарі, що нівелював зростання у США та Бразилії.
В МEA додали, що загальні втрати експорту нафти перевищують 13 млн. барелів на день, що пов'язано зі скороченням виробництва та пошкодженням енергетичної інфраструктури в регіоні, що призведе до сукупних втрат поставок понад 360 млн. барелів у березні та 440 млн. барелів, прогнозованих у квітні.
Водночас у березні доходи РФ від експорту сирої нафти та нафтопродуктів майже подвоїлися - до 19 млрд доларів проти 9,75 млрд доларів у лютому.
Експорт російської сирої нафти зріс на 270 тис. барелів на добу, до 4,6 млн барелів на добу, а видобуток — до 8,96 млн барелів на добу з 8,67 млн у лютому.
Зростання доходів зумовлене подорожчанням нафти через кризу на Близькому Сході. Проте експерти зазначають, що пошкодження енергетичної та портової інфраструктури може зупинити подальше збільшення видобутку в РФ.
Нагадаємо, що доходи Росії від експорту нафти продемонстрували стрімке зростання, досягнувши максимальних показників з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. За чотири тижні до 5 квітня середня вартість російського експорту зросла до $2,02 млрд на тиждень. Цьому посприяло блокування Іраном Ормузької протоки, що змусило нафтопереробні заводи шукати альтернативні джерела сировини.