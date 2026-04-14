Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

51,16

50,90

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нефтяная выручка России увеличилась почти вдвое из-за мирового кризиса

нефтяной танкер
Россия зарабатывает на нефти вдвое больше на фоне ближневосточной войны

Благодаря дефициту нефти на мировом рынке и мартовскому взлету цен экспортная выручка РФ от продажи энергоресурсов выросла почти вдвое.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным агентства, в марте мировые поставки нефти упали до 97 млн баррелей в сутки из-за рекордных перебоев в Ормузском проливе и атаки на инфраструктуру Ближнего Востока.

Добыча ОПЕК+ сократилась на 9,4 млн баррелей в сутки, а поставки стран за пределами альянса уменьшились на 770 тысяч баррелей из-за спада в Катаре, что нивелировало рост в США и Бразилии.

В МEA добавили, что общие потери экспорта нефти превышают 13 млн баррелей в день, что связано с сокращением производства и повреждением энергетической инфраструктуры в регионе, что приведет к совокупным потерям поставок более 360 млн баррелей в марте и 440 млн баррелей, прогнозируемых в апреле.

В марте доходы РФ от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов почти удвоились - до 19 млрд долларов против 9,75 млрд долларов в феврале .

Экспорт российской сырой нефти вырос на 270 тыс. баррелей в сутки, до 4,6 млн баррелей в сутки, а добыча - до 8,96 млн баррелей в сутки с 8,67 млн в феврале.

Рост доходов обусловлен подорожанием нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке. Тем не менее, эксперты отмечают, что повреждение энергетической и портовой инфраструктуры может остановить дальнейшее увеличение добычи в РФ.

Напомним, что доходы России от экспорта нефти продемонстрировали стремительный рост, достигнув максимальных показателей с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. За четыре недели до 5 апреля средняя стоимость российского экспорта выросла до $2,02 млрд. в неделю. Этому способствовало блокирование Ираном Ормузского пролива, что заставило нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативные источники сырья.

Автор:
Татьяна Бессараб