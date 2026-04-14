Нефтяная выручка России увеличилась почти вдвое из-за мирового кризиса

Благодаря дефициту нефти на мировом рынке и мартовскому взлету цен экспортная выручка РФ от продажи энергоресурсов выросла почти вдвое.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным агентства, в марте мировые поставки нефти упали до 97 млн баррелей в сутки из-за рекордных перебоев в Ормузском проливе и атаки на инфраструктуру Ближнего Востока.

Добыча ОПЕК+ сократилась на 9,4 млн баррелей в сутки, а поставки стран за пределами альянса уменьшились на 770 тысяч баррелей из-за спада в Катаре, что нивелировало рост в США и Бразилии.

В МEA добавили, что общие потери экспорта нефти превышают 13 млн баррелей в день, что связано с сокращением производства и повреждением энергетической инфраструктуры в регионе, что приведет к совокупным потерям поставок более 360 млн баррелей в марте и 440 млн баррелей, прогнозируемых в апреле.

В марте доходы РФ от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов почти удвоились - до 19 млрд долларов против 9,75 млрд долларов в феврале .

Экспорт российской сырой нефти вырос на 270 тыс. баррелей в сутки, до 4,6 млн баррелей в сутки, а добыча - до 8,96 млн баррелей в сутки с 8,67 млн в феврале.

Рост доходов обусловлен подорожанием нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке. Тем не менее, эксперты отмечают, что повреждение энергетической и портовой инфраструктуры может остановить дальнейшее увеличение добычи в РФ.

Напомним, что доходы России от экспорта нефти продемонстрировали стремительный рост, достигнув максимальных показателей с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. За четыре недели до 5 апреля средняя стоимость российского экспорта выросла до $2,02 млрд. в неделю. Этому способствовало блокирование Ираном Ормузского пролива, что заставило нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативные источники сырья.