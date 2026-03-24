Россия увеличила доходы от экспорта нефти до четырехлетнего максимума – Вloomberg

Доходы России от экспорта нефти продемонстрировали стремительный рост, достигнув максимальных показателей с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Этому способствовала комбинация факторов: повышение мировых цен на энергоносители из-за напряженности на Ближнем Востоке и временных послаблений в санкционной политике США.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Увеличение объемов экспорта

За последние три недели стоимость российского экспорта увеличилась вдвое. Если в январе ежедневный доход составил в среднем 135 млн долларов, то в марте этот показатель вырос до 270 млн долларов. Несмотря на то, что российское руководство признает временный характер таких сверхдоходов, они существенно усиливают военный бюджет страны.

Согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, морской экспорт российской сырой нефти за неделю (до 22 марта) продемонстрировал рост. За этот период 37 танкеров загрузили в общей сложности 28,5 миллиона баррелей сырья. Для сравнения, на прошлой неделе на такое же количество судов пришлось 27,79 миллиона баррелей. Основным фактором такого роста стала работа терминалов в Новороссийске, где производилась загрузка танкеров большой емкости.

Однако прибыль РФ от продаж нефти будет временной . На объемы экспорта продолжают влиять погодные условия, техническое обслуживание терминалов и военные действия. К примеру, недавняя атака украинского беспилотника на порт "Приморск" может привести к снижению объемов отгрузки уже на следующей неделе.

Роль индийского рынка

Поставки в Индию в марте возобновились до уровня 1,14 млн баррелей в день. Этому способствовало решение США разрешить закупку нефти, загруженной до 12 марта, уже находившейся в транзите. В настоящее время российский сорт Urals в индийских портах торгуется даже дороже Dated Brent в точке поставки в южноазиатскую страну.

Напомним, Европейская комиссия решила перенести обнародование юридического предложения относительно постоянного запрета импорта российской нефти, ранее планировавшегося на 15 апреля. Источники в Брюсселе отмечают, что решение не отменено, а только отложено, поскольку война на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном уже повлекла за собой рекордные перебои с поставками и стремительный рост мировых цен на энергоносители.