Китай возобновил закупку российской нефти из-за войны войны на Ближнем Востоке

Китайские нефтяные компании возобновляют закупку российской нефти

Китайские государственные энергетические гиганты Sinopec и PetroChina возвращаются к закупкам российской сырой нефти после четырехмесячной паузы.

Возобновление торговли стало возможным благодаря введению 30-дневного периода отмены санкций США, начавшегося 12 марта.

Спрос на российскую нефть со стороны государственных трейдеров вырос после того, как война США и Израиля против Ирана спровоцировала удорожание альтернативных сортов топлива. Сейчас российская нефть остается значительно дешевле конкурентных предложений из Бразилии или Западной Африки.

В частности, бразильская нефть сорта Tupi оценивается с премией в 15 долларов за баррель, в то время как российский сорт ESPO предлагается с меньшей наценкой.

Отмечается, что китайские государственные корпорации рассматривают возможность закупки сырья не только напрямую, но через внутренних посредников. В частности, крупные игроки могут выкупать запасы у независимых нефтеперерабатывающих заводов, известных как "чайники".

Некоторые из этих частных предприятий готовы перепродать нефть, поскольку текущая рыночная конъюнктура делает такую операцию выгоднее непосредственной переработки на заводах.

Воздействие международных санкций

Государственный сектор Китая прекратил закупки в конце октября прошлого года из-за санкций Вашингтона против крупнейших российских поставщиков.

Китайские нефтетрейдеры тщательно оценивают возможности проведения оплаты и логистики в пределах действующего разрешенного периода.

Это позволяет государственным компаниям обеспечить энергетическую безопасность страны в условиях нестабильности морских путей через Ормузский пролив.

Напомним, в 2025 году Китай стал главным поглотителем избытка сырой нефти в мире. В декабре импорт достиг рекордных 13,18 млн баррелей в сутки, что на 17% больше, чем в декабре 2024 года. Общий профицит сырой нефти в стране превысил 1 млн баррелей в сутки.

Автор:
Татьяна Бессараб