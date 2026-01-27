Китай увеличивает импорт сырой нефти, профицит превышает 1 млн баррелей в сутки — Reuters

В 2025 году Китай стал главным поглотителем избытка сырой нефти в мире. В декабре импорт достиг рекордных 13,18 млн баррелей в сутки, что на 17% больше, чем в декабре 2024 года. Общий профицит сырой нефти в стране превысил 1 млн баррелей в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Reuters.

Где хранится мировой избыток нефти

Китай поглощает избыток сырой нефти, но только при правильной цене. В декабре 2025 года потоки нефти из хранилищ выросли, что привело к профициту более 1 миллиона баррелей в день.

Избыток сырой нефти в Китае вырос до 2,67 млн баррелей в сутки, по сравнению с 1,88 млн баррелей в сутки в ноябре, и является самым большим показателем из 2,27 млн баррелей в сутки, зафиксированного в июне 2020 года, когда Китай активно скупал дешевую нефть.

По расчетам на основе официальных данных, в 2025 году объем избытка сырой нефти составил 1,13 млн баррелей в сутки, что почти не изменилось по сравнению с 1,15 млн баррелей в сутки в 2024 году.

Китай не раскрывает объемы сырой нефти, поступающей в стратегические и коммерческие запасы, но оценку можно сделать, отняв объем переработанной нефти от общего объема доступного сырья, полученного через импорт и внутреннее производство.

Стоит отметить, что не весь избыток, вероятно, добавлен в хранилища – часть перерабатывалась на заводах, которые не учитываются в официальных данных.

С марта 2025 года Китай импортировал сырую нефть значительно более быстрыми темпами, чем необходимо для внутреннего потребления топлива. Импорт в декабре достиг рекордных 13,18 млн баррелей в сутки, а средний показатель за год составил 11,55 млн баррелей в сутки, что также явилось историческим максимумом (+4,4% к 2024 году).

Внутренняя добыча сырой нефти составила 4,19 млн баррелей в сутки, а годовой показатель вырос до 4,32 млн баррелей в сутки (+1,5%). В декабре суммарная доступная сырая нефть для нефтеперерабатывающих заводов составила 17,37 млн баррелей в сутки, при пропускной способности 14,7 млн баррелей в сутки, что формирует ежемесячный профицит 2,67 млн баррелей в сутки.

В 2025 году китайские НПЗ переработали 14,75 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем, превышая 14,7 млн баррелей в сутки в 2023 году. Несмотря на рост пропускной способности, годовой профицит составил 1,13 млн баррелей в сутки, поскольку общий объем доступной сырой нефти в 15,88 млн баррелей в сутки превысил переработку.

Таким образом, объем излишка поступающей в Китай сырой нефти показывает, где сосредотачивается мировой избыток сырья, подтверждая статус Китая как главного игрока на мировом нефтяном рынке.

Продолжит ли Китай покупать избыточную нефть?

Отмечается, что прогнозы о перенасыщении рынка нефтью преувеличены. Это справедливо, пока Китай покупает больше, чем нужно для внутреннего потребления и экспорта.

Если импорт Китая сократится на 1 млн баррелей в сутки в 2026 году, цены на нефть могут замедлить рост без серьезных перебоев в поставках. Китай стремится увеличить стратегические резервы на 500 млн баррелей, но цена остается ключевым фактором: покупка активизируется при падении цен и сокращается при их быстром росте.

Китай, вероятно, продолжит увеличивать импорт, пока цены остаются "умными".

Заметим, агрессивные заявления президента США Дональда Трампа по Ирану повлекли за собой резкое подорожание нефти на мировом рынке. Дальнейшее развитие этого конфликта может привести к изменению цен на бензин и дизель на украинских АЗС. Между тем, цена на автогаз пока остается относительно стабильной, хотя и сохраняет определенный потенциал к росту.