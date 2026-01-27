Китай збільшує імпорт сирої нафти, профіцит перевищує 1 млн барелів на добу - Reuters

У 2025 році Китай став головним поглиначем надлишку сирої нафти у світі. У грудні імпорт досяг рекордних 13,18 млн барелів на добу, що на 17% більше, ніж у грудні 2024 року. Загальний профіцит сирої нафти у країні перевищив 1 млн барелів на добу.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні Reuters.

Де зберігається світовий надлишок нафти

Китай поглинає надлишок сирої нафти, але лише за умови правильної ціни. У грудні 2025 року потоки нафти зі сховищ зросли, що призвело до профіциту понад 1 мільйон барелів на день.

Надлишок сирої нафти в Китаї зріс до 2,67 млн барелів на добу, порівняно з 1,88 млн барелів на добу у листопаді, і є найбільшим показником з 2,27 млн барелів на добу, зафіксованого у червні 2020 року, коли Китай активно скуповував дешеву нафту в розпал пандемії.

За розрахунками на основі офіційних даних, у 2025 році обсяг надлишку сирої нафти становив 1,13 млн барелів на добу, що майже не змінилося порівняно з 1,15 млн барелів на добу у 2024 році.

Китай не розкриває обсяги сирої нафти, що надходить до стратегічних та комерційних запасів, але оцінку можна зробити, віднявши обсяг переробленої нафти від загального обсягу доступної сировини, отриманої через імпорт та внутрішнє виробництво.

Варто зазначити, що не весь надлишок ймовірно додано до сховищ – частина перероблялася на заводах, які не враховуються у офіційних даних.

З березня 2025 року Китай імпортував сиру нафту значно швидшими темпами, ніж необхідно для внутрішнього споживання палива. Імпорт у грудні досяг рекордних 13,18 млн барелів на добу, а середній показник за рік становив 11,55 млн барелів на добу, що також стало історичним максимумом (+4,4% до 2024 року).

Внутрішній видобуток сирої нафти склав 4,19 млн барелів на добу, а річний показник зріс до 4,32 млн барелів на добу (+1,5%). У грудні сумарна доступна сира нафта для нафтопереробних заводів становила 17,37 млн барелів на добу, при пропускній здатності 14,7 млн барелів на добу, що формує щомісячний профіцит 2,67 млн барелів на добу.

У 2025 році китайські НПЗ переробили 14,75 млн барелів на добу, що є рекордним показником, перевищуючи 14,7 млн барелів на добу у 2023 році. Незважаючи на зростання пропускної здатності, річний профіцит становив 1,13 млн барелів на добу, оскільки загальний обсяг доступної сирої нафти у 15,88 млн барелів на добу перевищив переробку.

Таким чином, обсяг надлишку сирої нафти, що надходить до Китаю, показує, де зосереджується світовий надлишок сировини, підтверджуючи статус Китаю як головного гравця на світовому нафтовому ринку.

Чи продовжить Китай купувати надлишкову нафту?

Зазначається, що прогнози про перенасичення ринку нафтою перебільшені. Це справедливо лише, поки Китай купує більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання та експорту.

Якщо імпорт Китаю скоротиться на ~1 млн барелів на добу у 2026 році, ціни на нафту можуть уповільнити зростання без серйозних перебоїв у постачанні. Китай прагне збільшити стратегічні резерви на 500 млн барелів, але ціна залишається ключовим фактором: купівля активізується при падінні цін і скорочується при швидкому їх зростанні.

Наразі Китай, ймовірно, продовжить збільшувати імпорт, доки ціни залишаються "розумними".

Зауважимо, агресивні заяви президента США Дональда Трампа щодо Ірану спричинили різке здорожчання нафти на світовому ринку. Подальший розвиток цього конфлікту може призвести до змін цін на бензин та дизель на українських АЗС. Тим часом ціна на автогаз поки залишається відносно стабільною, хоча й зберігає певний потенціал до зростання.