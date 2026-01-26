Нафта здорожчала на тлі напружених відносин між США та Іраном: якими будуть ціни на АЗС

Агресивні заяви президента США Дональда Трампа щодо Ірану спричинили різке здорожчання нафти на світовому ринку. Подальший розвиток цього конфлікту може призвести до змін цін на бензин та дизель на українських АЗС. Тим часом ціна на автогаз поки залишається відносно стабільною, хоча й зберігає певний потенціал до зростання.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту зросли після того, як Трамп посилив тиск на Іран. Білий дім увів додаткові санкції проти суден, які перевозять іранську нафту, а також оголосив про відправку "армади" до цієї країни. За даними ОПЕК, видобуток нафти в Ірані становить 3,2 млн барелів на добу, що робить його четвертим найбільшим видобувником картелю після Саудівської Аравії, Іраку та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також ця країна є великим постачальником нафти до Китаю — другого у світі споживача нафти.

Станом на вечір п’ятниці, 23 січня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на лютий здорожчали на $1,82 за барель, або на 2,84%, — до $65,88 за барель, а лютневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зросли на $1,71, або на 2,88%, — до $61,07 за барель.

На початку минулого тижня ціни на нафту також зростали через погрози Трампа анексувати Гренландію. Однак після того, як адміністрації США та ЄС досягли згоди з цього питання, сировина знову здешевшала.

Дизель та бензин дорожчають на тлі зростання нафтових котирувань

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", минулого тижня дизель у гурті здорожчав. Станом на вечір п'ятниці, 23 січня, порівняно з 16 січня середня гуртова ціна дизпалива в Україні зросла на 1,16 грн/л — до 50,93 грн/л. Порівняно з 21 січня зростання склало 59 коп./л.

На зовнішніх ринках також спостерігається висхідний тренд. Станом на вечір 23 січня від початку торгів котирування газойлю (основної сировини для виготовлення дизпалива) зросли на $9,40/т — до $675,60/т. На валютному ринку фіксуються незначні зміни: за даними Національного банку, долар відносно гривні здешевшав на 5 коп. — до 43,20 грн, а євро — на 20 коп., до 50,52 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Гуртові ціни на бензин також стрімко йдуть догори: станом на 23 січня порівняно з 16 січня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 2,45 грн/л — до 53,97 грн/л. Порівняно з 21 січня зростання склало 89 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах напередодні 22 січня дещо знизилися. У портах Північно-Західної Європи бензин здешевшав на $6/т — до $633–655/т, а в Середземномор’ї — на $3–6/т, до $649–673/т (CIF).

Протягом 22-23 січня в частині регіональних мереж АЗС і мережах-дискаунтерах відбулося помірне зростання цін на бензини та дизпальне. Підвищення в межах 50 коп./л – 1 грн/л зафіксували на окремих станціях "БРСМ-Нафта", а також Avantage7, BVS, Chipo, "24/7", Kvorum (Миколаївська обл.), Eleron (Закарпатська обл.), Solяra (Львівська обл.), ZOG (Запорізька обл.) та Autotrans (Полтавська обл.). Станом на вечір п'ятниці, 23 січня, порівняно з 16 січня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 95 коп./л — до 60,18 грн/л, а дизель на АЗС у середньому здорожчав на 96 коп./л — до 59,93 грн/л.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін вважає, що цього тижня дизпальне та бензин на АЗС продовжать дорожчати. Основними чинниками, що штовхатимуть ціни догори, будуть зростання зовнішніх котирувань та коливання на валютному ринку.

Я чекаю підвищення цін на 1 грн/л на бензин та дизель протягом наступних 10 днів. Втім, цього може і не трапитися, якщо ціни на нафту різко впадуть Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Газ помірно дорожчає через холодну погоду

За даними "Нафторинку", гуртові ціни на пропан-бутан в Україні залишаються переважно незмінними. Станом на 23 січня порівняно з 21 січня середня гуртова ціна LPG на умовах доставки залишилася на рівні 61,179 грн/л, а середня ціна на умовах самовивозу знизилася на 114 грн/т — до 59 409 грн/т. Найсуттєвіші зміни відбулися у Київській області, де компанія "ТД ДМС Трейд" знизила ціну на 400 грн/т — до 59 500 грн/т.

Газ внутрішнього видобутку дещо здорожчав. 20 січня на торгах Gazotrade від "Системойлінжиніринг" 135 т пропан-бутану було продано за 56 900 грн/т. А 23 січня аналогічний обсяг реалізували на 400 грн/т дорожче. 22 січня на майданчику "Української енергетичної біржі" компанія "Полтава Газтрейд" продала 380 т газу за ціною 56 900 грн/т. Умови поставки передбачають відвантаження партій у залізничні цистерни.

Середньодобовий імпорт до України за перші три тижні січня цього року зменшився на 51% порівняно з груднем минулого року — до 1,6 тис. т. Найбільше впали постачання наземним транспортом — на 0,86 тис. т, до 0,66 тис. т, тоді як морські постачання знизилися на 0,81 тис. т — до 0,94 тис. т.

На АЗС газ дещо додав у ціні, головним чином через зростання цін на стелах регіональних операторів. Станом на 23 січня порівняно з 16 січня середня ціна пропан-бутану зросла на 16 коп./л — до 38,17 грн/л. Порівняно з 21 січня зростання склало 5 коп./л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня гуртова ціна LPG зросте в межах 500–700 грн/т, оскільки минулого тижня багато трейдерів встигли реалізувати весь свій ресурс і нині очікують морських постачань газу для формування запасів. На АЗС газ цього тижня також може здорожчати в межах 50 коп./л через холодну погоду .

Через сильні морози в літрі газу замість 530 г стало 550 г. Через це дехто вже підняв ціну, але цього тижня процес триватиме Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 62,99 62,99 39,99 WOG 62,99 62,99 39,98 Socar 62,99 62,99 39,98 Motto 58,99 58,49 36,49 БРСМ-Нафта 57,99 56,99 36,49

Дані: застосунки мереж АЗС.