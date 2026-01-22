Акції ЄС пішли в гору після заяв Трампа про Гренландію та скасування тарифів

Світові фондові біржі продемонстрували зростання після того, як Дональд Трамп пом’якшив свою риторику щодо Гренландії та європейських союзників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Це викликало миттєвий оптимізм на біржах: європейський індекс STOXX підскочив на понад 1%, а "індекс страху" VIX суттєво знизився.

Аналітики констатують, що ринки поступово адаптуються до різких заяв президента, переключаючи увагу з геополітичного шуму на реальні економічні показники.

Коливання валют і падіння ціни на золото

На тлі зниження напруги захисні активи втратили свою привабливість. Ціна на золото відступила від рекордних значень, впавши до рівня 4829 доларів за унцію. Долар США продемонстрував волатильність: після початкового відскоку він знову почав втрачати позиції в Європі, а курс євро стабілізувався близько позначки 1,17 долара.

Водночас казначейські облігації США знову отримали попит з боку покупців. Експерти ринку, коментуючи поведінку Трампа, використовують термін TACO, що натякає на схильність президента відступати від своїх радикальних погроз у останній момент.

Позитивні сигнали для України та Азії

Окрему позитивну динаміку продемонстрували українські державні облігації. Їхня вартість помітно зросла на фоні заяв посла США Стіва Віткоффа про прогрес у мирних переговорах перед важливою зустріччю Зеленського та Трампа в Давосі.

В азійському регіоні також зафіксовано піднесення: індекс MSCI Азіатсько-Тихоокеанського регіону зріс на 1%, а південнокорейський KOSPI вперше в історії перетнув психологічну позначку у 5000 пунктів завдяки успіхам виробників мікросхем.

Нова угода НАТО

Попри відмову від силового сценарію, питання Гренландії залишається в порядку денному, але вже в дипломатичній площині.

Після переговорів з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп припустив можливість укладання нової угоди, яка б забезпечила США доступ до критичних мінералів та розвиток системи протиракетної оборони на острові.

Водночас представники НАТО наголосили, що питання суверенітету Данії над Гренландією не є предметом обговорення. Попри загальний оптимізм, інвестори зберігають обережність, не поспішаючи повністю закривати позиції в безпечних активах.

Нагадаємо, Трамп заявив, що після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте вдалось сформувати рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону. Тому не будуть запроваджені мита на європейських союзників, які мали набути чинності 1 лютого 2026 року.

Раніше Трамп погрожував, що з 1 лютого 2026 року США введуть 10% мито на всі товари, що імпортуються з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.