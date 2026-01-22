Трамп анонсував угоду щодо Гренландії й передумав вводити мита проти європейських країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте вдалось сформувати рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону. Тому не будуть запроваджені мита на європейських союзників, які мали набути чинності 1 лютого 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це Трамп повідомив у Truth Social.

За його словами, реалізація цієї угоди буде вигідною як для Сполучених Штатів, так і для всіх країн-членів НАТО.

Не вводитиме тарифи

Очільник Білого дому підкреслив, що, виходячи з цих домовленостей, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого. Він наголосив, що рішення ухвалили в межах ширших домовленостей, пов’язаних з Арктичним регіоном.

Окремо президент США зазначив, що тривають додаткові обговорення проєкту "Золотий купол" у контексті Гренландії.

Подальше ведення переговорів Трамп доручив віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, державному секретарю Марко Рубіо, спеціальному посланнику Стіву Віткоффу. Усі вони, за словами американського лідера, звітуватимуть безпосередньо йому.

Раніше Трамп пригрозив, що з 1 лютого 2026 року США введуть 10% мито на всі товари, що імпортуються з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.

Мита повинні були діяти доти, доки європейці не погодяться віддати Гренландію США.

Трамп хоче придбати Гренландію для посилення НАТО

Нагадаємо, під час промови на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі 21 січня Трамп заявив, що прагне "негайних переговорів" щодо придбання Гренландії.

Він наголосив, що в разі війни ця територія набуде стратегічного значення, оскільки траєкторії ракет проходитимуть безпосередньо над нею.

"Цей величезний, незахищений острів насправді є частиною Північної Америки, на північній межі Західної півкулі. Це наша територія. Я прагну негайних переговорів, щоб ще раз обговорити придбання Гренландії Сполученими Штатами", - сказав Трамп.

Чому Гренландія критично важлива

Нагадаємо, США знову активізували інтерес до Гренландії, найбільшого острова планети, розташованого у стратегічно важливій Арктиці, який контролює Данія. Президент Дональд Трамп, який ще під час свого першого терміну намагався придбати острів, повернувся до цієї ідеї, назвавши Гренландію важливим елементом економічної та військової безпеки США.

Гренландія, покрита льодом на 80%, з населенням 60 тисяч осіб, багата на ресурси, зокрема рибу, нафту, уран та рідкісноземельні метали, такі як неодим і диспрозій. Танення льодовиків полегшує доступ до цих цінних матеріалів, підвищуючи економічну значимість острова.

Близько 70% рідкісноземельних металів видобувається в Китаї, який використовує їх експорт як геополітичний важіль. Наприклад, у грудні 2024 року Китай обмежив постачання критичних матеріалів до США.

Гренландія також має стратегічне розташування в Арктиці, поблизу важливого для НАТО Фареро-Ісландського рубежу (GIUK).