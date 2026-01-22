Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,87

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп анонсировал соглашение по Гренландии и передумал вводить пошлины против европейских стран

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте удалось сформировать рамки будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. Поэтому не будут введены пошлины на европейских союзников, которые вступили в силу 1 февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп.   сообщил   в Truth Social.

По его словам, реализация этого соглашения будет выгодна как Соединенным Штатам, так и всем странам-членам НАТО.

Не будет вводить тарифы

Глава Белого дома подчеркнул, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны вступить в силу с 1 февраля. Он подчеркнул, что решение было принято в рамках более широких договоренностей, связанных с Арктическим регионом.

Отдельно президент США отметил, что продолжаются дополнительные обсуждения проекта "Золотой купол" в контексте Гренландии.

Дальнейшее ведение переговоров Трамп поручил вице-президенту США Джей Ди Венсу, государственному секретарю Марко Рубио, специальному посланнику Стиву Виткоффу . Все они, по словам американского лидера, будут отчитываться непосредственно ему.

Ранее Трамп пригрозил, что с 1 февраля 2026 года США   введут 10% пошлину на все товары, импортируемые из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Пошлины должны были действовать, пока европейцы не согласятся отдать Гренландию США.

Трамп хочет приобрести Гренландию для усиления НАТО

Напомним, во время речи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 21 января Трамп заявил, что стремится к "немедленным переговорам" о приобретении Гренландии.

Он подчеркнул, что в случае войны эта территория приобретет стратегическое значение, поскольку траектории ракет будут проходить непосредственно над ней.

"Этот огромный, незащищенный остров на самом деле является частью Северной Америки, на северной границе Западного полушария. Это наша территория. Я стремлюсь к немедленным переговорам, чтобы еще раз обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами", - сказал Трамп.

Почему Гренландия критически важна

Напомним, США вновь активизировали интерес к Гренландии, крупнейшему острову планеты, расположенному в стратегически важной Арктике, который контролирует Дания. Президент Дональд Трамп, еще во время своего первого срока пытавшийся приобрести остров, вернулся к этой идее, назвав Гренландию важным элементом экономической и военной безопасности США.

Гренландия, покрытая льдом на 80%, с населением 60 тысяч человек,   богата ресурсами, в частности рыбу, нефть, уран и редкоземельные металлы, такие как неодим и диспрозии. Таяние ледников облегчает доступ к этим ценным материалам, повышая экономическую значимость острова.

Около 70% редкоземельных металлов добывается в Китае, использующем их экспорт как геополитический рычаг. К примеру, в декабре 2024 года Китай ограничил поставки критических материалов в США.

Гренландия также имеет стратегическое расположение в Арктике, вблизи важного для НАТО Фареро-Исландского рубежа (GIUK).

Автор:
Светлана Манько