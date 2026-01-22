Трамп анонсировал соглашение по Гренландии и передумал вводить пошлины против европейских стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте удалось сформировать рамки будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. Поэтому не будут введены пошлины на европейских союзников, которые вступили в силу 1 февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп. сообщил в Truth Social.

По его словам, реализация этого соглашения будет выгодна как Соединенным Штатам, так и всем странам-членам НАТО.

Не будет вводить тарифы

Глава Белого дома подчеркнул, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны вступить в силу с 1 февраля. Он подчеркнул, что решение было принято в рамках более широких договоренностей, связанных с Арктическим регионом.

Отдельно президент США отметил, что продолжаются дополнительные обсуждения проекта "Золотой купол" в контексте Гренландии.

Дальнейшее ведение переговоров Трамп поручил вице-президенту США Джей Ди Венсу, государственному секретарю Марко Рубио, специальному посланнику Стиву Виткоффу . Все они, по словам американского лидера, будут отчитываться непосредственно ему.

Ранее Трамп пригрозил, что с 1 февраля 2026 года США введут 10% пошлину на все товары, импортируемые из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Пошлины должны были действовать, пока европейцы не согласятся отдать Гренландию США.

Трамп хочет приобрести Гренландию для усиления НАТО

Напомним, во время речи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 21 января Трамп заявил, что стремится к "немедленным переговорам" о приобретении Гренландии.

Он подчеркнул, что в случае войны эта территория приобретет стратегическое значение, поскольку траектории ракет будут проходить непосредственно над ней.

"Этот огромный, незащищенный остров на самом деле является частью Северной Америки, на северной границе Западного полушария. Это наша территория. Я стремлюсь к немедленным переговорам, чтобы еще раз обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами", - сказал Трамп.

Почему Гренландия критически важна

Напомним, США вновь активизировали интерес к Гренландии, крупнейшему острову планеты, расположенному в стратегически важной Арктике, который контролирует Дания. Президент Дональд Трамп, еще во время своего первого срока пытавшийся приобрести остров, вернулся к этой идее, назвав Гренландию важным элементом экономической и военной безопасности США.

Гренландия, покрытая льдом на 80%, с населением 60 тысяч человек, богата ресурсами, в частности рыбу, нефть, уран и редкоземельные металлы, такие как неодим и диспрозии. Таяние ледников облегчает доступ к этим ценным материалам, повышая экономическую значимость острова.

Около 70% редкоземельных металлов добывается в Китае, использующем их экспорт как геополитический рычаг. К примеру, в декабре 2024 года Китай ограничил поставки критических материалов в США.

Гренландия также имеет стратегическое расположение в Арктике, вблизи важного для НАТО Фареро-Исландского рубежа (GIUK).