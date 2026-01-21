Нам нужен кусок льда: Трамп заявил о намерении приобрести Гренландию для усиления НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к "немедленным переговорам" по приобретению Гренландии.

Как пишет Delo.ua, об этом он сказал во время речи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 21 января.

"Кто хочет защищать лицензионное соглашение или аренду, которая представляет собой большой кусок льда посреди океана, где, если будет война, большинство действий будет происходить на этом куске льда. Подумайте только, эти ракеты пролетают прямо над центром этого куска льда", - заявил Трамп.

Он назвал Гренландию частью Северной Америки и фактически американской территорией, расположенной на границе Западного полушария.

"Этот огромный, незащищенный остров на самом деле является частью Северной Америки, на северной границе Западного полушария. Это наша территория. Я стремлюсь к немедленным переговорам, чтобы еще раз обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами", - заявил Трамп.

Он сравнил такую инициативу с историческими примерами расширения территорий европейскими странами и США. Трамп заявил о намерении приобрести Гренландию для усиления НАТО.

"Так же, как мы приобрели много территорий в течение нашей истории - как это сделали многие европейские страны - в этом нет ничего плохого. Это не будет угрозой для НАТО. На самом деле это значительно усилит безопасность всего альянса", - добавил президент США.

По словам американского лидера, "никто, кроме США, не может обеспечить безопасность Гренландии. Также он отметил, что мир видел это во время Второй мировой войны, когда "Дания пала перед Германией после шести часов боев".

"Посмотрите на Гренландию. Это большой кусок льда. Но мы сохранили и защитили Гренландию, и, соответственно, не позволили другим сапогам ступить на эту землю, и мы защитили Гренландию и для себя", - заявил Трамп.

Следует отметить, что 21 января Трамп прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где планирует обсудить глобальные экономические и геополитические вопросы с лидерами стран.

Почему Гренландия критически важна

Напомним, США вновь активизировали интерес к Гренландии, крупнейшему острову планеты, расположенному в стратегически важной Арктике, который контролирует Дания. Президент Дональд Трамп, еще во время своего первого срока пытавшийся приобрести остров, вернулся к этой идее, назвав Гренландию важным элементом экономической и военной безопасности США.

Гренландия, покрытая льдом на 80%, с населением 60 тысяч человек, богата ресурсами, в частности рыбу, нефть, уран и редкоземельные металлы, такие как неодим и диспрозии. Таяние ледников облегчает доступ к этим ценным материалам, повышая экономическую значимость острова.

Около 70% редкоземельных металлов добывается в Китае, использующем их экспорт как геополитический рычаг. К примеру, в декабре 2024 года Китай ограничил поставки критических материалов в США.

Гренландия также имеет стратегическое расположение в Арктике, вблизи важного для НАТО Фареро-Исландского рубежа (GIUK).