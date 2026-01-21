Нам потрібен шматок льоду: Трамп заявив про намір придбати Гренландію для посилення НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне "негайних переговорів" щодо придбання Гренландії.

Як пише Delo.ua, про це він сказав під час промови на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі 21 січня.

Трамп поставив під сумнів доцільність чинних договорів оренди Гренландії, назвавши острів "шматком льоду посеред океану". Він наголосив, що в разі війни ця територія набуде стратегічного значення, оскільки траєкторії ракет проходитимуть безпосередньо над нею.

Він також назвав Гренландію частиною Північної Америки та фактично американською територією, розташованою на кордоні Західної півкулі.

"Цей величезний, незахищений острів насправді є частиною Північної Америки, на північній межі Західної півкулі. Це наша територія. Я прагну негайних переговорів, щоб ще раз обговорити придбання Гренландії Сполученими Штатами", - заявив Трамп.

Він порівняв таку ініціативу з історичними прикладами розширення територій європейськими країнами та США. Трамп заявив про намір придбати Гренландію для посилення НАТО.

"Так само, як ми придбали багато територій протягом нашої історії — як це зробили багато європейських країн — у цьому немає нічого поганого. Це не буде загрозою для НАТО. Насправді, це значно посилить безпеку всього альянсу", - додав президент США.

За словами американського лідера, "ніхто, окрім США, не може забезпечити безпеку Гренландії. Також він зазначив, що світ, мовляв, бачив це під час Другої світової війни, коли "Данія впала перед Німеччиною після шести годин боїв".

"Подивіться на Гренландію. Це великий шматок льоду. Але ми зберегли і захистили Гренландію, і, відповідно, не дозволили іншим чобіт ступити на цю землю, і ми захистили Гренландію і для себе", - заявив він.

Варто зазначити, що 21 січня Трамп прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де планує обговорити глобальні економічні та геополітичні питання з лідерами країн.

Чому Гренландія критично важлива

Нагадаємо, США знову активізували інтерес до Гренландії, найбільшого острова планети, розташованого у стратегічно важливій Арктиці, який контролює Данія. Президент Дональд Трамп, який ще під час свого першого терміну намагався придбати острів, повернувся до цієї ідеї, назвавши Гренландію важливим елементом економічної та військової безпеки США.

Гренландія, покрита льодом на 80%, з населенням 60 тисяч осіб, багата на ресурси, зокрема рибу, нафту, уран та рідкісноземельні метали, такі як неодим і диспрозій. Танення льодовиків полегшує доступ до цих цінних матеріалів, підвищуючи економічну значимість острова.

Близько 70% рідкісноземельних металів видобувається в Китаї, який використовує їх експорт як геополітичний важіль. Наприклад, у грудні 2024 року Китай обмежив постачання критичних матеріалів до США.

Гренландія також має стратегічне розташування в Арктиці, поблизу важливого для НАТО Фареро-Ісландського рубежу (GIUK).