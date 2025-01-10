Гренландія: стратегічний острів, який може допомогти США у протистоянні з Росією та Китаєм

Сполучені Штати знову активізували інтерес до Гренландії, найбільшого острова планети, розташованого у стратегічно важливій Арктиці, який контролює Данія.

Про це пише ВВС.

Президент Дональд Трамп, який ще під час свого першого терміну намагався придбати острів, повернувся до цієї ідеї, назвавши Гренландію важливим елементом економічної та військової безпеки США.

Чому Гренландія критично важлива

Гренландія покрита льодом на 80%, має населення лише 60 тисяч осіб, але багата на рибу, нафту, уран і рідкісноземельні метали, такі як неодим, диспрозій і тербій.

Ці елементи є життєво необхідними для сучасних високотехнологічних виробництв, а танення льодовиків Гренландії робить доступ до цих ресурсів простішим, що збільшує економічну значимість острова.

Близько 70% рідкісноземельних металів сьогодні видобувається у Китаї, який контролює їх експорт і використовує це як геополітичний важіль. Наприклад, у грудні 2024 року Китай обмежив постачання до США германію, галію та сурми, які використовуються в оборонній промисловості, у відповідь на нові погрози Вашингтона.

Стратегічна локація

Гренландія має ключове географічне розташування в Арктиці. Вона лежить поблизу Фареро-Ісландського рубежу (GIUK) — вузької ділянки Атлантики, яка є стратегічно важливою для НАТО.

"GIUK, можливо, найважливіше вузьке місце у світовому океані. Його контроль забезпечує безпеку транспортування військових ресурсів і торгівельних шляхів між Європою та Північною Америкою", — зазначає британський військовий аналітик Майк Мартін.

Цей рубіж особливо важливий у разі конфлікту між Росією та Європою. Для США важливо гарантувати його захист у рамках колективної оборони НАТО.

Тут також розташований великий американський космічний центр.

США давно зацікавлені в Гренландії. Після того як під час Другої світової війни нацистська Німеччина окупувала материкову частину Данії, США вторглися до Гренландії та встановили на її території свої військові та цивільні радіостанції.

Після війни американські війська залишилися в Гренландії. На північному заході острова США мають космічну базу Пітуффік, яка раніше мала назву Туле й була частиною американських ВПС.

У 1951 році за угодою з Данією США отримали значну роль в обороні території, включно із правом на будівництво та утримання військових баз.

"Якби Росія направила ракети в бік США, то найкоротший шлях для ядерної зброї пролягав би через Північний полюс і Гренландію", - пояснює Марк Якобсен, доцент Данського королівського оборонного коледжу.

Ось чому космічна база Пітуффік має величезне значення для захисту США.

Економіка Гренландії "залежить від креветок"

Проте, утримання Гренландії є доволі доволі дорогим, і стане США в копійку. А точніше - в мільярд доларів щороку.

Як пише Рolitico, Копенгаген наразі оплачує приблизно половину бюджету острова, що є найбільш практичною перешкодою на шляху до незалежності для економіки, яка практично "залежить від креветок" та рибного промислу.

"Це коштує десь від 750 до 1 мільярда доларів на рік", — сказав доцент Датського королівського коледжу оборони Йон Рахбек-Клемменсен.

Тобто, Гренландія є дуже дорогим муніципалітетом середнього розміру для Данії.

Інвестиції Європейського Союзу в Гренландію також набагато більші, ніж інвестиції Сполучених Штатів. Незважаючи на це, Брюссель здебільшого вичікує і спостерігає.

Арктичний торговий шлях та інтерес Китаю

Глобальне потепління поступово відкриває нові торгові маршрути через Арктику. Китай, як одна з найбільших економік світу, активно цікавиться цим напрямком. У 2018 році китайські компанії намагалися інвестувати в будівництво аеропортів у Гренландії, але Данія заблокувала ці проєкти, підписавши контракти з місцевими компаніями.

США мають військову базу на Гренландії з часів Холодної війни. Пентагон прагне розширити свою присутність на острові, щоб протистояти зростанню впливу Росії та Китаю в Арктиці.

Трамп назвав Гренландію важливою для "економічної безпеки США" і навіть не виключив можливість застосування військової сили для контролю над островом.

Якби Трамп реалізував свою погрозу анексувати Гренландію силою, "це була б найкоротша війна у світі, у Гренландії немає оборонних можливостей. Американці б домінували", — сказав Ульрік Прам Гад, старший науковий співробітник Датського інституту міжнародних досліджень.

Його прагнення придбати Гренландію порівнюють із історичними угодами з купівлі Луїзіани (1803) та Аляски (1867).

Скільки коштує Гренландія?

У 1946 році президент Гаррі Трумен пропонував Данії $100 млн за Гренландію, що тоді було значною сумою. Однак сьогодні ціна такого острова може сягати трильйонів доларів через його стратегічний та економічний потенціал.

За ринковими цінами на несільськогосподарську землю в США, площа Гренландії (близько 2,2 млн км²) оцінюється приблизно у $1 трлн. Однак це лише мінімальна оцінка, яка може значно зрости з урахуванням її природних ресурсів.

Попри інтерес США, Данія не має наміру продавати острів. Гренландія є автономною територією, яка отримує значну фінансову підтримку від Копенгагена. Населення Гренландії також поки не висловлює прагнення до незалежності або зміни статусу острова.

Гренландія, яка стала полем "битви інтересів" трьох світових гравців: США, Китаю та Росії, набуває стратегічного значення. Подальший контроль над її ресурсами та маршрутами визначатиме глобальну політику на десятиліття вперед.