Time назвав Дональда Трампа людиною року

У четвер, 12 грудня, журнал Time оприлюднив ім'я людини року за власною версією – і нею став новообраний президент США Дональд Трамп.

Про це повідомив сам журнал у соцмережі Х.

Трамп вже вдруге отримав від видання титул найбільш яскравої та історично важливої особистості року, що минає.

Минулого разу він отримав його у 2016 році після першої перемоги на президентських виборах.

Цього року його конкурентами були віцепрезидентка США Камала Гарріс, засновник Tesla Ілон Маск, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, принцеса Уельська Кейт Міддлтон, CEO Meta Марк Цукерберг та вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна.

Time зазначає, що з тих пір, як Трамп вперше балотувався на посаду президента США у 2015 році, "ніхто не зіграв більшої ролі в зміні курсу політики та історії".

"На порозі його другого президентства, усі ми — від його найфанатичніших прихильників до найпалкіших критиків — живемо в епоху Трампа", — підкреслює редакція Time.

Як йдеться у повідомленні, Трамп змінив американську політику. Він переміг на виборах і став першим республіканцем за 20 років, який набрав більше голосів, ніж демократ, причому з попередніх виборів у 2020 році 9 з 10 американських округів збільшили підтримку Трампа.

Нагадаємо, минулоріч Time визнали людиною року американську співачку Тейлор Свіфт, а у 2022-ому титул дістався президенту України Володимиру Зеленському.