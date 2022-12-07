Зеленський став людиною року за версію журналу Time

Впливовий щотижневий американський журнал Time назвав Президента України Володимира Зеленського людиною року 2022, відзначивши також "дух України". Про це видання повідомило 7 грудня.

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Загалом журнал пояснює свій вибір сміливістю України та її лідер. Зокрема, наводиться приклад, коли український президент вирушив до Херсону через декілька днів після звільнення міста. Тоді охорона гаранта була проти такої поїдки з огляду на великі ризики, але поїздка пройшла успішно.

Time звертає увагу на досягнення дипломатичної роботи Зеленського на всіх можливих платформах.

"Зеленський брав участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та саміті НАТО в Мадриді… Він використав славу суперзірок індустрії розваг, щоб посилити свої заклики до міжнародної підтримки… Успіх Зеленського як лідера військового часу в тому, що мужність заразна", — йдеться в матеріалі журналу.

Також видання аналізує біографію українського лідера, звертаючи увагу, що "ніхто не міг передбачати його зразкову поведінку під час вторгнення РФ". Аналогічне враження справляє український народ, зазначає Time.

Ілюстрація Ніла Джеймісона для TIME

Крім того, Зеленський також посів перше місце у щорічному рейтингу найвпливовіших людей року за версією американського журналу Time. У 2022 році цей статус глава держави отримав, набравши понад 3,3 мільйона голосів.

Нещодавно також український лідер став людиною року за версією впливової британської газети Financial Times.