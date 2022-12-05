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Зеленський став людиною року за версією Financial Times

Зеленський став людиною року за версією Financial Times

Президент України Володимир Зеленський став людиною року за версією впливової британської газети Financial Times, про що видання повідомило 5 грудня.

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"Зеленський також став втіленням мужності та стійкості українського народу в боротьбі з російською агресією. Саме з цих причин Financial Times обрала Зеленського людиною року", — пояснили у виданні.

У FT відзначають, що Україна здивувала весь світ, коли вистояла після повномасштабного вторгнення росіян у лютому, а згодом відвоювала велику частину територій, що захопили військові РФ.

Британська газет звернула увагу на ефективність української дипломатії та роботи Зеленського у цьому напрямку. Відзначається, що Київ зумів згуртувати Захід у коаліцію на підтримку України, зокрема, в плані фінансів та постачання зброї.

Перед та після вторгнення РФ в Україну американські партнери пропонували Зеленському евакуюватися, але він відмовився. Видання приводить низку інших вчинків українського президента, які надихали не лише громадян України, а й західних союзників.

Зокрема, FT згадує: "лідери ЄС жахнулися, коли Зеленський по відеозв'язку сказав, що, можливо, вони востаннє бачать його живим. Але пізніше тієї ночі він, стоячи просто неба біля Офісу Президента в оточенні своїх найближчих радників, звертався до українців".

Нагадаємо, Зеленський також посів перше місце у щорічному рейтингу найвпливовіших людей року за версією американського журналу Time. У 2022 році цей статус глава держави отримав, набравши понад 3,3 мільйона голосів.

Автор:
Віта Молодан