Зеленський став людиною року за версією Financial Times

Президент України Володимир Зеленський став людиною року за версією впливової британської газети Financial Times, про що видання повідомило 5 грудня.

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"Зеленський також став втіленням мужності та стійкості українського народу в боротьбі з російською агресією. Саме з цих причин Financial Times обрала Зеленського людиною року", — пояснили у виданні.

У FT відзначають, що Україна здивувала весь світ, коли вистояла після повномасштабного вторгнення росіян у лютому, а згодом відвоювала велику частину територій, що захопили військові РФ.

Британська газет звернула увагу на ефективність української дипломатії та роботи Зеленського у цьому напрямку. Відзначається, що Київ зумів згуртувати Захід у коаліцію на підтримку України, зокрема, в плані фінансів та постачання зброї.

Перед та після вторгнення РФ в Україну американські партнери пропонували Зеленському евакуюватися, але він відмовився. Видання приводить низку інших вчинків українського президента, які надихали не лише громадян України, а й західних союзників.

Зокрема, FT згадує: "лідери ЄС жахнулися, коли Зеленський по відеозв'язку сказав, що, можливо, вони востаннє бачать його живим. Але пізніше тієї ночі він, стоячи просто неба біля Офісу Президента в оточенні своїх найближчих радників, звертався до українців".

Нагадаємо, Зеленський також посів перше місце у щорічному рейтингу найвпливовіших людей року за версією американського журналу Time. У 2022 році цей статус глава держави отримав, набравши понад 3,3 мільйона голосів.