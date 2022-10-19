Українці отримали премію Сахарова Європейського парламенту

Європарламент присудив премію імені Сахарова-2022 "За свободу думки" Україні, її народу та президенту Володимиру Зеленському. Про це 19 жовтня повідомила президент Європарламенту Роберта Мацола.

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Під час своєї промови вона сказала, що останні дев’ять місяців українці героїчно захищали не лише себе й власну батьківщину, а й усю Європу.

"Вони ризикували життям, захищаючи цінності Європи: свободу, демократію, верховенство права. Нема більш нікого, хто більше заслуговує на цю нагороду", – зазначила Мацола.

They are standing up for what they believe in.



Fighting for our values.



Protecting democracy, freedom & rule of law.



Risking their lives for us.



And today proud winners of @Europarl_EN #SakharovPrize.



No one is more deserving.



Congratulations to the brave people of Ukraine! pic.twitter.com/SORmU2DSbA — Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022

Зазначимо, що урочисте вручення премії відбудеться 14 грудня, у Страсбурзі , хто буде отримувати її, представляючи Україну, поки що невідомо.

Назва переможця сформована так: "Хороброму українському народу, який представляє президент країни, обрані лідери та громадянське суспільство".

Премія імені академіка Андрія Сахарова - головна нагорода ЄС у сфері прав людини. За словами Мацола, всі групи Європейського парламенту досягли консенсусу щодо того, кому саме присудити премію Сахарова.

Європейський парламент заснував премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова у 1988 році. Щороку її присуджують тим, хто захищає права людини та основні свободи.

У 2021 році її отримав російський опозиціонер Олексій Навальний, роком раніше — білоруська опозиція на чолі зі Світланою Тіхановською, у 2019 році — український режисер та колишній політв'язень Олег Сенцов.

У 2022 році, окрім України, претендентами на премію Сахарова були Джуліан Ассанж, один із активістів організації WikiLeaks, та Колумбійська комісія правди.

Раніше Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова 2022 року за сміливість. Окрім українського лідера, кандидати на премію були: