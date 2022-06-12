Зеленський став лауреатом премії Нємцова – за сміливість

Лауреатом премії Бориса Нємцова 2022 року за сміливість став президент України Володимир Зеленський. У ситуації війни Фонд Нємцова вирішив номінувати на премію представників України.

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Про це йдеться на сайті фонду.

Повідомляється, що, окрім українського лідера, кандидати на премію були:

мер Києва Віталій Кличко;

лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук;

засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Паєвська (Тайра);

радник президента України Олексій Арестович та інші.

Проте за результатами рейтингового голосування засновників та Ради Фонду переможцем став президент України.

Нагадаємо, головний редактор російської опозиційної "Нової газети" Дмитро Муратов продає нобелівську медаль на користь українських біженців.