Дмитро Муратов продає свою медаль Нобелівської премії миру, аби допомогти українським біженцям

Головний редактор російської опозиційної "Нової газети" Дмитро Муратов передає нобелівську медаль на користь українських біженців.

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Про це повідомляє "Нова газета".

"Що можемо ми: поділитися з мирними біженцями, пораненими та хворими дітьми, які потребують термінового лікування, тим, що тобі дорого і має ціну для інших. "Нова газета" і я вирішили передати нобелівську медаль премії миру 2021 року до фонду допомоги українським біженцям. Їх уже понад 10 мільйонів", — повідомив Муратов.

Він також попросив відгукнутися на аукціонні будинки, які виставлять на торги цю відому усьому світу нагороду.

Нагадаємо, Дмитро Муратов разом із російськими вченими, журналістами, акторами направили Путіну відкритий лист із закликом припинити військові дії.

Зазначимо, Нобелівську премію миру 2021 року отримали головний редактор російської "Нової Газети" Дмитро Муратов та філіппінська журналістка Марія Ресса за їхні зусилля щодо захисту свободи слова та самовираження, що є основною умовою для демократії та міцного світу.