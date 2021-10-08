Нобелевскую премию мира получили журналисты из России и с Филиппин

Нобелевскую премию мира 2021 года получили главный редактор российской "Новой Газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса за их усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира.

Об этом сообщается на официальной странице Нобелевского комитета в Twitter.

"Несмотря на убийства [сотрудников] и угрозы, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал права журналистов", — сказала глава норвежского нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен. Она также вспомнила, что накануне исполнилось 15 лет со дня убийства журналистки издания Анны Политковской.

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"Как журналист и соучредитель издания Rappler Мария Ресса зарекомендовала себя как бесстрашный защитник свободы слова. Rappler критически освещал скандальную и кровавую кампанию режима Дутерте по борьбе с наркотиками. Мария Ресса пользуется фундаментальным правом на свободу слова, чтобы разоблачать злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах", — объяснила Рейс-Андерсен второе решение комитета.

Всего на премию мира претендовали 329 кандидатов (234 человека; 95 организаций). Это третий по многочисленности показатель за всю историю Нобелевской премии мира.

Изначально фаворитом гонки считалась ВОЗ. В числе других фаворитов также называли российского оппозиционера Алексея Навального, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и экоактивистку Грету Тунберг.

Нобелевская премия мира — единственная премия, которая вручается не шведским, а норвежским Нобелевским комитетом. По правилам норвежского Нобелевского комитета, абсолютно любой человек может быть номинирован на премию мира, но предлагать кандидатуры может только ограниченный круг лиц. При выдвижении кандидатов учитываются три критерия, указанные в завещании Альфреда Нобеля: вклад в сокращение численности вооруженных сил, содействие мирным переговорам и вклад в укрепление братских отношений между народами.

Напомним, Нобелевскую премию по химии в 2021 году получили Бенджамин Лист и Дэвид У. Макмиллан "за развитие асимметричного органокатализа".