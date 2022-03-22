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Общество
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Дмитрий Муратов продает свою медаль Нобелевской премии мира, чтобы помочь украинским беженцам

Дмитрий Муратов продает свою медаль Нобелевской премии мира, чтобы помочь украинским беженцам
Дмитрий Муратов продает свою медаль Нобелевской премии мира, чтобы помочь украинским беженцам

Главный редактор российской оппозиционной "Новой газеты" Дмитрий Муратов передает нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев.

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Об этом сообщает "Новая Газета". 

"Что можем мы: поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других. "Новая газета" и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов", — сообщил Муратов.

Он также попросил откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду.

Напомним, Дмитрий Муратов вместе с российскими учеными, журналистами, актерами направили Путину открытое письмо с призывом прекратить военные действия.

Отметим, Нобелевскую премию мира 2021 года получили главный редактор российской "Новой Газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса за их усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира.

Автор:
Светлана Манько