Дмитрий Муратов продает свою медаль Нобелевской премии мира, чтобы помочь украинским беженцам

Главный редактор российской оппозиционной "Новой газеты" Дмитрий Муратов передает нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев.

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Об этом сообщает "Новая Газета".

"Что можем мы: поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других. "Новая газета" и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов", — сообщил Муратов.

Он также попросил откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду.

Напомним, Дмитрий Муратов вместе с российскими учеными, журналистами, актерами направили Путину открытое письмо с призывом прекратить военные действия.

Отметим, Нобелевскую премию мира 2021 года получили главный редактор российской "Новой Газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса за их усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира.