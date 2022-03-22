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Дмитрий Муратов продает свою медаль Нобелевской премии мира, чтобы помочь украинским беженцам
Главный редактор российской оппозиционной "Новой газеты" Дмитрий Муратов передает нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев.
Об этом сообщает "Новая Газета".
"Что можем мы: поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других. "Новая газета" и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов", — сообщил Муратов.
Он также попросил откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Дмитрий Муратов вместе с российскими учеными, журналистами, актерами направили Путину открытое письмо с призывом прекратить военные действия.
Отметим, Нобелевскую премию мира 2021 года получили главный редактор российской "Новой Газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса за их усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира.