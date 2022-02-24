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В Москве и Питере россияне пытаются протестовать против войны в Украине: власти в автозаках против (ФОТО, ВИДЕО)

В Москве и Питере россияне пытаются протестовать против войны в Украине: власти в автозаках против (ФОТО, ВИДЕО)

В России проходят митинги против военной агрессии в Украине. Традиционно участвуют и агрессивные силовики, которые арестовывают и избивают протестующих. Задержано более тысячи человек.

В Москве проходят разгоны протестующих против войны в Украине — задержаны более 250 человек. Сотрудники полиции с людьми ведут жестко — их грубо укладывают на землю, бьют и тянут к автозакам силой.

В 42 городах России уже задержали около 800 человек, участвовавших в антивоенных протестах — задержания продолжаются.

Фото 2 — В Москве и Питере россияне пытаются протестовать против войны в Украине: власти в автозаках против (ФОТО, ВИДЕО)

По сообщениям российских СМИ, в Петербурге жители также вышли на митинг. ​​Задержания начались практически сразу - ОМОН и полиция теснили и избивали протестующих, которые скандировали "Нет войне!", "ФСБ- позор России!", "Питер против войны!". 

На митинг в Петербурге, передает NEXTA, вышла 84-летняя Ирина Анохина, которая прошла Вторую Мировую войну. На видео она рассказывает, почему считает Путина сумасшедшим и фашистом.