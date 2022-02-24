У Москві та Пітері росіяни намагаються протестувати проти війни в Україні: влада в автозаках проти (ФОТО, ВІДЕО)

У Росії відбуваються мітинги проти військової агресії в Україні. Традиційно беруть участь і агресивні силовики, які заарештовують та б'ють протестувальників. Затримано понад тисячу людей.

У Москві відбуваються розгони протестувальників проти війни в Україні — затримано понад 250 людей. Співробітники поліції з людьми ведуть жорстко — їх грубо кладуть на землю, б'ють і тягнуть до автозаків силою.

У 42 містах Росії вже затримали близько 800 осіб, які брали участь у антивоєнних протестах, — затримання продовжуються.

За повідомленнями російських ЗМІ, у Петербурзі мешканці також вийшли на мітинг. ‚Затримання почалися практично відразу - ОМОН і поліція тіснили і били протестувальників, які скандували "Немає війні!", "ФСБ- ганьба Росії!", "Пітер проти війни!".

На мітинг у Петербурзі виходить 84-річна Ірина Анохіна, яка пройшла Другу Світову війну. На відео вона розповідає, чому вважає Путіна божевільним та фашистом.

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Також NEXTA повідомляє, що Путіну надіслали відкритий лист понад 370 російських науковців та наукових журналістів. Серед тих, хто підписався: Борис Акунін, Дмитро Биков, Дмитро Глуховський, Володимир Сорокін, драматург Іван Вирипаєв, режисери Володимир Мирзоєв, Андрій Хржановський та Ілля Хржановський, журналіст, лауреат Нобелівської премії Дмитро Муратов, журналіст Леонід Парфьонов, видавець Ірина Хаматова, Юрій Дудь, Земфіра, Максим Галкін, Wylsacom, Лія Ахеджакова, Гарік Харламов.

