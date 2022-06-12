Зеленский стал лауреатом премии Немцова - за смелость

Лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года за смелость стал президент Украины Владимир Зеленский. В ситуации войны Фонд Немцова принял решение номинировать на премию представителей Украины.

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Об этом говорится на сайте фонда.

Сообщается, что, кроме украинского лидера, кандидатов на премию были:

мэр Киева Виталий Кличко;

лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук;

основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра);

советник президента Украины Алексей Арестович и другие.

Однако по результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины.

Напомним, главный редактор российской оппозиционной "Новой газеты" Дмитрий Муратов продает нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев.