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Зеленский стал лауреатом премии Немцова - за смелость
Лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года за смелость стал президент Украины Владимир Зеленский. В ситуации войны Фонд Немцова принял решение номинировать на премию представителей Украины.
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Об этом говорится на сайте фонда.
Сообщается, что, кроме украинского лидера, кандидатов на премию были:
- мэр Киева Виталий Кличко;
- лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук;
- основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра);
- советник президента Украины Алексей Арестович и другие.
Однако по результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, главный редактор российской оппозиционной "Новой газеты" Дмитрий Муратов продает нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев.