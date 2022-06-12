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Зеленский стал лауреатом премии Немцова - за смелость

Zelensky, Владимир Зеленский, президент Украины
Фото: Офис президента Украины

Лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года за смелость стал президент Украины Владимир Зеленский. В ситуации войны Фонд Немцова принял решение номинировать на премию представителей Украины. 

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Об этом говорится на сайте фонда.  

Сообщается, что, кроме украинского лидера, кандидатов на премию были: 

  • мэр Киева Виталий Кличко;   
  • лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук;   
  • основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра); 
  • советник президента Украины Алексей Арестович и другие.   

Однако по результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины. 

Напомним, главный редактор российской оппозиционной "Новой газеты" Дмитрий Муратов продает нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев.

Автор:
Анастасия Дедковская