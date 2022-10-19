Украинцы получили премию Сахарова Европейского парламента

Европарламент присудил премию имени Сахарова-2022 "За свободу мысли" Украине, ее народу и президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 19 октября сообщила президент Европарламента Роберта Мацола.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В своей речи она сказала, что последние девять месяцев украинцы героически защищали не только себя и собственную родину, но и всю Европу.

"Они рисковали жизнью, защищая ценности Европы: свободу, демократию, верховенство права. Нет больше никого, кто больше заслуживает эту награду", - подчеркнула Мацола.

They are standing up for what they believe in.



Fighting for our values.



Protecting democracy, freedom & rule of law.



Risking their lives for us.



And today proud winners of @Europarl_EN #SakharovPrize.



No one is more deserving.



Congratulations to the brave people of Ukraine! pic.twitter.com/SORmU2DSbA — Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022

Отметим, что торжественное вручение премии состоится 14 декабря, в Страсбурге, кто будет получать ее, представляя Украину, пока неизвестно.

Название победителя сформировано так: "Храброму украинскому народу, которого представляет президент страны, избранные лидеры и гражданское общество".

Премия имени академика Андрея Сахарова – главная награда ЕС в сфере прав человека. По словам Мацола, все группы Европейского парламента достигли консенсуса по поводу того, кому именно присудить премию Сахарова.

Европейский парламент учредил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 1988 году. Ежегодно ее присуждают тем, кто защищает права человека и основные свободы.

В 2021 году ее получил российский оппозиционер Алексей Навальный, годом ранее – белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской, в 2019 году – украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.

В 2022 году, кроме Украины, претендентами на премию Сахарова были Джулиан Ассанж, один из активистов организации WikiLeaks и Колумбийская комиссия правды.

Ранее Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова 2022 за смелость. Кроме украинского лидера, кандидаты на премию были: