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Украинцы получили премию Сахарова Европейского парламента
Европарламент присудил премию имени Сахарова-2022 "За свободу мысли" Украине, ее народу и президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 19 октября сообщила президент Европарламента Роберта Мацола.
В своей речи она сказала, что последние девять месяцев украинцы героически защищали не только себя и собственную родину, но и всю Европу.
"Они рисковали жизнью, защищая ценности Европы: свободу, демократию, верховенство права. Нет больше никого, кто больше заслуживает эту награду", - подчеркнула Мацола.
Отметим, что торжественное вручение премии состоится 14 декабря, в Страсбурге, кто будет получать ее, представляя Украину, пока неизвестно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Название победителя сформировано так: "Храброму украинскому народу, которого представляет президент страны, избранные лидеры и гражданское общество".
Премия имени академика Андрея Сахарова – главная награда ЕС в сфере прав человека. По словам Мацола, все группы Европейского парламента достигли консенсуса по поводу того, кому именно присудить премию Сахарова.
Европейский парламент учредил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 1988 году. Ежегодно ее присуждают тем, кто защищает права человека и основные свободы.
В 2021 году ее получил российский оппозиционер Алексей Навальный, годом ранее – белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской, в 2019 году – украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.
В 2022 году, кроме Украины, претендентами на премию Сахарова были Джулиан Ассанж, один из активистов организации WikiLeaks и Колумбийская комиссия правды.
Ранее Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова 2022 за смелость. Кроме украинского лидера, кандидаты на премию были:
- мэр Киева Виталий Кличко;
- лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук;
- основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра);
- советник президента Украины Алексей Арестович и другие.