Нобелевскую премию мира в 2022 году разделили между украинскими, белорусскими и российскими правозащитниками

Нобелевская премия мира в 2022 году была присуждена правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод".

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Об этом говорится в релизе Нобилевского комитета.

Отмечается, что лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах.

"Они в течение многих лет пропагандировали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью", - говорится в сообщении Нобилевского комитета.

Центр Гражданских Свобод (ЦОС) основан в 2007 году для продвижения ценностей прав человека. Своей миссией организация называет становление прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ для утверждения человеческого достоинства.

Центр работает над укреплением украинского гражданского общества и давлением на власть, чтобы сделать страну полноценной демократией. Организация активно выступает за присоединение к Международному уголовному суду.

После полномасштабного вторжения России в Украину организация приобщилась к выявлению и документированию военных преступлений РФ против гражданских украинцев.

Алесь Бяляцкий является одним из инициаторов демократического движения, возникшего в Беларуси в середине 1980-х годов. В 1996 году он основал организацию "Весна".

С 2011 по 2014 год Бяляцкий был в тюрьме. После массовых протестов против Лукашенко в 2020 году его снова задержали. Сейчас он находится в тюрьме.

Российскую правозащитную организацию "Мемориал" создали в 1989 году. Среди основателей – лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.

После распада СССР "Мемориал" стал крупнейшей правозащитной организацией в России. "Мемориал" стал самым авторитетным источником информации о политзаключенных в российских СИЗО.

Букмекеры накануне предлагали свои варианты номинантов. В лидерах находились президент Украины Владимир Зеленский, российский оппозиционер Алексей Навальный и экоактивистка Грета Тунберг.

Напомним, главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший нобелевскую премию мира в 2021 году, продал свою нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 млн долларов. Вырученные деньги он послал украинским детям-беженцам.