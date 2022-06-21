Головред російської "Нової газети" Муратов продав свою нобелівську медаль на аукціоні за 103,5 млн. доларів

Головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов продав свою нобелівську медаль на аукціоні за 103,5 млн. доларів. Виручені гроші він надішле українським дітям-біженцям. Про це пише The Guardian.

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Муратов сказав, що виручені кошти підуть безпосередньо до ЮНІСЕФу, щоб допомогти дітям, переміщеним внаслідок війни в Україні. Медаль була продана невідомому учаснику торгів телефоном.

Коли надійшла остаточна пропозиція, яка на десятки мільйонів доларів перевищує попередню пропозицію, багато хто в залі висловив шок, включаючи Муратова.

Нагадаємо, Дмитро Муратов разом із російськими вченими, журналістами, акторами направили Путіну відкрите лист із закликом припинити воєнні дії.

Нобелівську премію миру 2021 року отримали головний редактор російської "Нової Газети" Дмитро Муратов та філіппінська журналістка Марія Ресса за їхні зусилля щодо захисту свободи слова та самовираження, що є основною умовою для демократії та міцного світу.