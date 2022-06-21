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Главред российской "Новой газеты" Муратов продал свою нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 млн долларов
Главный редактор российской “Новой газеты” Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 млн долларов. Вырученные деньги он направит украинским детям-беженцам. Об этом пишет The Guardian.
Муратов сказал, что вырученные средства пойдут непосредственно в ЮНИСЕФ, чтобы помочь детям, перемещенным в результате войны в Украине. Медаль была продана неизвестному участнику торгов по телефону.
Когда поступило окончательное предложение, на десятки миллионов долларов превышающее предыдущее предложение, многие в зале выразили шок, включая Муратова.
Напомним, Дмитрий Муратов вместе с российскими учеными, журналистами, актерами направили Путину открытое письмо с призывом прекратить военные действия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Нобелевскую премию мира 2021 года получили главный редактор российской "Новой Газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса за их усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира.